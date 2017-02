ESC-Vorentscheid 2017

Isabella "Levina" Lueen will für Deutschland in Kiew an den Start gehen.

Köln. In Köln wird beim ESC-Vorentscheid der deutsche Beitrag für das Finale in Kiew gewählt. Isabella "Levina" Lueen kommt aus Königswinter und ist ebenfalls am Start.

09.02.2017

Viele Punkte gab es bei den jüngsten ESC-Entscheiden nun wirklich nicht für Deutschland. Nachdem 2015 und 2016 jeweils der letzte Platz eingefahren wurde, versucht es der zuständige NDR beim Vorentscheid in diesem Jahr mit einem ähnlichen Modus wie 2010, als Lena gewann. Das Publikum bestimmt nicht nur den Gewinner des Vorentscheids, sondern auch das Lied, das er beim ESC-Finale in Kiew (13. Mai) singen wird.

Ins Rennen um das Ticket zum ESC gehen nun die Nachwuchs-Musiker Yosefin Buohler (21), Axel Maximilian Feige (28), Felicia Lu Kürbiß (21), die gebürtige Bonnerin Isabella „Levina“ Lueen (25) und Helene Nissen (20). Ursprünglich hatten sich rund 2000 Sänger beworben.

Die Kandidaten im Überblick Foto: dpa Isabella „Levina“ Lueen (25) Kommt aus Königswinter, lebt aber in Berlin und London. Schon als Kind schrieb sie eigene Lieder, spielte in Kindermusicals mit und gewann den ersten Preis bei „Jugend musiziert“. Mittlerweile hat sie ein Gesangsstudium abgeschlossen. Als Vorbild nennt die 25-Jährige mit markant-tiefer Stimme unter anderem Amy Winehouse. Lenas ESC-Sieg verdankt sie übrigens 50 Euro. 2010 schaute sie mit internationalem Freundeskreis in einem Pub den Wettbewerb - und das Mitfiebern wurde mit Geldeinsätzen befeuert.

Foto: dpa Axel Maximilian Feige (28) Der in Hamburg lebende Musiker gründete mit 15 seine erste Band, die vor allem Progressive Rock spielte. Heute ist er freischaffender Musiker, spielt auf Hochzeiten oder auch auf der Straße in Hamburg. Seit frühen Tagen beherrscht er auch ein weniger rockiges Instrument: Feige spielt Fagott. Er war sehr erstaunt über die Nominierung - beim Vorsingen war er krank.

Foto: dpa Felicia Lu Kürbiß (21) Felicia kommt aus Freilassing im Berchtesgadener Land. Ihr Geld verdient sie als Verkäuferin in einem Elektro-Handel. Ihre Leidenschaft ist allerdings die Musik. Sie schreibt Songs, lädt eigene Cover-Versionen auf YouTube hoch und stand im Kindergarten erstmals auf der Bühne. Auch Casting-Erfahrung hat sie schon: 2014 nahm sie an der Show „Rising Star“ teil.

Foto: dpa Helene Nissen (20) Aus Hollingstedt in Schleswig-Holstein kommt die jüngste Finalistin und geht noch zur Schule. Das Abitur macht sie gerade zum dritten Mal - in Mathe, Bio und Chemie tut sie sich schwer. Die Schule hat ihr allerdings auch eine Liebe beschert: Seit Ansicht der Johnny-Cash-Filmbiografie „Walk the Line“ im Unterricht bezeichnet sie sich selbst als „total verliebt in Johnny Cash“. Die 20-Jährige schreibt auch eigene Songs. Für den NDR trat sie bei der Travemünder Woche auf.

Foto: dpa Yosefin Buohler (21) Für die gebürtige Kölnerin, die für Sänger Wilhelm Richter nachrückte, der seine Kandidatur zurückzog, kann es ein Heimspiel werden. Buohler ist ausgebildete Schauspielerin und kommt aus einer Musikerfamilie. Heute lebt sie in Stockholm - ihre Mutter ist Schwedin und hat sie mit Abba „vollgepumpt“, wie sie sagt. Im schwedischen Kinderfernsehen spielte sie eine Kartoffel. Bei einem deutschen Fußball-Länderspiel sang sie bereits die Nationalhymne - und bekam einen Backenbussi von Jogi Löw.

Die Jury

In der Jury sitzen ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut, Volksmusik-Moderator Florian Silbereisen und Sänger Tim Bendzko. Das Trio hat allerdings nur kommentierende Funktion - die Entscheidung liegt am Ende allein bei den Zuschauern.

Der Modus

Das Publikum bestimmt nicht nur den Gewinner des Vorentscheids, sondern auch das Lied, das er beim ESC-Finale in Kiew (13. Mai) singen wird. Zur Auswahl stehen zwei Songs: „Perfect Life“ und „Wildfire“. Beide stammen aus der Feder ausländischer Komponisten - so wie Lenas 2010er Titel „Satellite“. Da am Ende das perfekte Gespann aus Sänger und Song gefunden werden muss, ist der Modus etwas kompliziert. Insgesamt gibt es vier Runden. In der ersten singen die Kandidaten Cover-Songs und zwei von ihnen scheiden aus. In der nächsten Runde interpretieren die drei verbliebenen Musiker den ersten vorgeschriebenen ESC-Song, dann fliegt wieder einer raus. Danach singen die zwei letzten Kandidaten den zweiten ESC-Song. Für das Finale bestimmt das Publikum dann die beiden besten Sänger-Song-Kombinationen aus den Runden zwei und drei.

Die Show

Moderiert wird der Vorentscheid von Barbara Schöneberger. Im Beiprogramm sollen gleich mehrere ehemalige ESC-Gewinnerinnen auftreten:

Nicole (Deutschland, 1982)

Ruslana (Ukraine, 2004)

Conchita Wurst (Österreich, 2014)

