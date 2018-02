Castingshow von Heidi Klum

Bonn. Am Donnerstag beginnt Heidi Klum zum 13. Mal ihre Suche nach dem schönsten Mädchen Deutschlands. Um den Titel kämpft in diesem Jahr auch die Bonner Studentin Abigail Odoom.

Von Nathalie Dreschke, 06.02.2018

"Nur eine kann Germany‘s next Topmodel werden!" – mit Beginn der 13. Staffel von "Germany's next Topmodel" wird auch wieder Heidi Klums berühmter Satz wöchentlich zu hören sein. Ab Donnerstag kämpfen die Kandidatinnen um den Titel, unter ihnen ist die Bonner Studentin Abigail Odoom. Die 20-Jährige studiert im fünften Semester Agrarwissenschaft an der Uni Bonn, aufgewachsen und zur Schule gegangen ist sie in Monheim am Rhein. Den Wunsch an Heidis Show teilzunehmen hegt Abigail schon lange. "Seit der ersten Staffel möchte ich an Germany's next Topmodel teilnehmen und jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen", sagt sie.

Professionelle Modelerfahrungen hat Abigail bislang nicht gemacht, jedoch betreibt sie seit August 2015 ihren eigenen YouTube-Kanal und hat sich eine große Community aufgebaut. Über 22.000 Menschen auf Instagram und 143.000 auf YouTube verfolgen ihren Fashion und Lifestyle Blog. Die Fotos von ihr machen meistens ihr Freund oder ihre Schwester.

Abigail freut sich am meisten auf die Shootings und das Abenteuer "Germany's next Topmodel". Ein erster Vorgeschmack der Shootings wurde schon veröffentlicht. ProSieben hat im Vorgriff auf den Sendestart 34 Models näher vorgestellt. Dabei konnten die Zuschauer ihren Favoriten wählen. Mit 15.304 Likes belegt Abigail dort aktuell den dritten Platz.

Bereits zum Auftakt der neuen Staffel steht in diesem Jahr eine Reise an: 50 ausgewählte Kandidatinnen fliegen gemeinsam mit Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalski in die Karibik. Und es gibt noch eine weitere Premiere in Staffel 13. Zum ersten Mal wird die Siegerin nicht auf dem Cover der Cosmopolitan sein, sondern das Fashion Magazin "Harper's Bazaar" zieren. Die restlichen Preise - der Opel Adam, die 100.000 Euro und der Vertrag bei der Agentur ONEeins fab - sind beim Alten geblieben.

Ab Donnerstag fiebern Abigail und die restlichen 49 Kandidatinnen wöchentlich um den Einzug in die nächste Runde. Alle hoffen dabei, Klums Satz "Ich habe heute leider kein Foto für dich" nicht zu hören. Denn das würde das Aus für die Sendung und einen herben Rückschlag auf dem Weg zum Supermodel bedeuten.

Germanys next Topmodel, donnerstags, 20.15 Uhr auf ProSieben.