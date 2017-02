Harry Belafonte wird 90

Entertainer in Aktion: Harry Belafonte 2003 in der Frankfurter Festhalle. FOTO: DPA

Bonn. Nelson Mandela nannte ihn nach Martin Luther King als der wirkungsmächtigste Schwarze Amerikas: Harry Belafonte, der Sänger, Schauspieler und Streiter für Frieden und Gerechtigkeit wird 90.

Von Dirk Hautkapp, 01.03.2017

Als Nelson Mandela einmal gefragt wurde, wer nach dem Bürgerrechtler Dr. Martin Luther King der wirkungsmächtigste Schwarze Amerikas ist, kam die Antwort ohne langes Zögern: Harry Belafonte. Mit seinem Urteil stand die Ikone der südafrikanischen Anti-Apartheids-Bewegung nicht allein. Der als Harold George Bellanfanti Jr. im New Yorker Stadtteil Harlem geborene Sohn einer Putzfrau aus Jamaika und eines Schiffskochs aus Martinique ist das intakte Jahrhundertgewissen jenes Amerikas, das sich mit Unrecht und Ungerechtigkeit nicht abfinden will. Nichts lässt Belafonte verstummen. Sein Herz schlägt beharrlich. Und wie immer links. Auch am heutigen Mittwoch, wenn der begnadete Grenzgänger zwischen Politik und Kultur seinen 90. Geburtstag feiert.

Belafonte hat die Krisen und Umbrüche des 20. Jahrhunderts oft aus der Poleposition erlebt. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs war er bei der Marine. Später stand er an der Seite von Martin Luther King an der Spitze der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, unterstützte Präsident John F. Kennedy und zog gegen die chilenische Diktatur und die Militärobristen in Griechenland auf die Straße. Der Völkermord an den Indianern, die Versklavung der Afrikaner, das Gemetzel im Dschungel von Vietnam – überall sah Belafonte den amerikanischen Drang am Werk, sich andere Völker zu unterwerfen. Wo immer es ihm geboten erschien, nahm der spätere UN-Sonderbotschafter die Regierenden in Washington unter Beschuss. George W. Bush wurde für ihn durch den Irak-Krieg zum „Terroristen“. Den damaligen schwarzen Außenminister Colin Powell nannte er einen „Sklaven der Regierung“. Und nach den Anschlägen vom 11. September 2001 kam ihm das Heimatschutzministerium wie eine „amerikanische Gestapo“ vor.

Dass man Harry Belafonte heute immer noch zuhört, dass seine Diskussionsabende vor allem an Universitäten überlaufen sind, gründet auf einer Popularität, die 60 Jahre lang gereift ist.

1956 ließ der blendend aussehende Mann mit der natürlichen Reibeisenstimme zum ersten Mal seine Erkennungsmelodie erklingen. „Day-o, day-ay-ay-o.“ Die ersten Takte im „Banana Boat Song“ machten den bis dahin auf eher kleinere Film- und Theaterrollen beschränkten Künstler berühmt, der einst beim großen Erwin Piscator in New York Schauspiel studiert hatte. Dass das Lied vom Mühsal der Hafenarbeiter handelt, die nächstens die Bananendampfer beladen und das Morgengrauen herbeisehnen, trat gerade im Wirtschaftswunder-Deutschland in den Hintergrund. Hier wurde Belafonte vor allem als ewig strahlender Calypsokönig vereinnahmt, der den täglichen Exotikbedarf deckt und den Traum vom Eiland in der Sonne mit endlosen Stränden und Müßiggang befeuert.

Aus seinem Erfolg als Sänger entstand lange vor Bill Cosby oder Michael Jackson die erste afro-amerikanische Karriere in Übergröße: Eigene Fernsehshow, ein Album mehr als eine Million Mal verkauft, blendend bezahlter Allrounder zwischen Bühne, Leinwand und Mattscheibe - in den 50er und 60er Jahren war Harry Belafonte „larger than life“; größer als das Leben. Charlie Parker, Miles Davis und Marlon Brando bewunderten ihn. Und er sie.

Dass ihm die Kunst als Daseinszweck zu wenig war, hat der famose Geschichtenerzähler, der 2003 zum letzten Mal auf Tournee ging und 1996 in Robert Altmans „Kansas City“ seine letzte große Filmrolle hatte, früh bewiesen. Als das weiße Amerika Martin Luther King im Gefängnis dem Vergessen preisgeben wollte, zahlte Belafonte die Kaution. Bis zur Ermordung des Bürgerrechtlers pflegten beide eine enge Freundschaft. Belafonte hat den Leitspruch des Baptistenpredigers bis heute beherzigt: „Schweigen ist Verrat.“ Nach dem Wahlsieg Donald Trumps rief der in dritter Ehe mit der Fotografin Pamela Frank verheiratete Vater von vier erwachsenen Kindern Amerika dazu auf, alles zu tun, „damit Trumps Philosophie und Weltbild nicht überdauern“. Er selber werde die Zeit, die ihm auf der Erde bleibe, dazu nutzen, den neuen Präsidenten „unwürdig“ zu machen.

Vorher gibt es noch einmal Musik. „When Colors Come Together … the Legacy of Harry Belafonte“, ein neu arrangiertes Best-of-Album, ist seit einer Woche in den USA im Handel.