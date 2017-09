Konzert beim Beethovenfest

Bonn. Nach der Absage von Khatia Buniatishvili besänftigt das seelenvolle Spiel des spanischen Pianisten Javier Perianes enttäuschte Fans beim Konzert des hr-Sinfonieorchesters im WCCB. Auch Vladimir Tarnopolskis Beethoven-Komposition überzeugt

Die Lust am Konzert des hr-Sinfonieorchesters beim Beethovenfest hatten sich die Besucher auch nicht dadurch nehmen lassen, dass mit Khatia Buniatishvili der Star des Abends recht kurzfristig abgesagt hatte. Die georgische Pianistin mit französischem Pass war immerhin ein Versprechen auf ein bisschen Glamour im WCCB gewesen. Das hat der hierzulande noch wenig bekannte spanische Pianist Javier Perianes, der für sie eingesprungen war, sicher nicht in dem selben Maße zu bieten, aber schon der der erste G-Dur-Akkord von Ludwig van Beethovens Klavierkonzert Nr. 4, den er am Flügel leise, aber nicht zaghaft anschlug, ließ aufhorchen. Hier sitzt jemand am Klavier, der um die Bedeutung dieses Akkordes weiß, er macht deutlich, dass es sich um die Keimzelle des Werks handelt, aus der sich das lyrische Hauptthema mit seinem prägnanten Rhythmus entwickelt, und in der das Erbgut für die musikalische Ausdruckswelt des ersten Satzes angelegt ist. Perianes ist ein überlegener Gestalter, alles in diesem Satz fließt und singt bis hin zur großen Kadenz, die er virtuos, aber ohne übertriebene Showeffekte zelebriert.

In der zarten Melodie des Soloklaviers im langsamen Satz vernahm man schon früh den Gesang Orpheus', der mit seiner Musik die von den aggressiven Einwürfen des Orchesters verkörperten Geister der Unterwelt besänftigen will. Das kantable Spiel von Perianes und die vom kolumbianischen Chefdirigent Andrés Orozco-Estrada souverän koodinierten heftigen Orchester-Störfeuer ließen diese Deutung durchaus plausibel erscheinen. Nach dem von beiden Seiten beschwingt ausgeführten Finalsatz bedankte sich der Pianist mit einer hinreißenden Wiedergabe von Claude Debussys „La fille aux cheveux de lin“ aus dem ersten Buch der Préludes.

Das neue Werk war zwei Mal zu hören

Das vierte Klavierkonzert ist das Referenzwerk für Vladimir Tarnopolskis Orchesterwerk „Be@thoven. Invokation“, das der aus der Ukraine stammende und in Moskau lehrende Komponist im Auftrag des Beethovenfests schrieb. Es ist das bisher vielleicht spannendste Werk in der Reihe der Auftragskompositionen, die Nike Wagner zum Beethoven-Jubiläumsjahr 2020 vergibt. In dieser besonderen Uraufführungsreihe sind die Werke in der Regel zwei Mal zu hören. Das war auch an diesem Abend der Fall, und zwar einmal vor und einmal im Anschluss an das Beethoven'sche Referenzstück.

Dass sich Tarnopolski hier mit der musikalischen Keimzelle des Klavierkonzerts ebenso auseinandersetzt wie mit der zunehmenden Ertaubung des Komponisten, wird in der Musik deutlich. Zwei Klaviere im Orchester stehen laut Tarnopolski für die Ohren, sie stellen aber auch Material aus dem originalen Konzert vor. Über weite Strecken besteht das Werk jedoch aus geheimnisvollen Klangflächen, die oft einzelne Motive und Motivfetzen im Klangmeer gleichsam aufleuchten lassen, nicht selten ins Geräuschhafte übergehen und sich gegen Ende zu einem monumentalen Crescendo steigern.

Die Aufgabe des Rausschmeißer übernahm Igor Strawinskis Musik zu seinem Ballett „Petruschka“, die das Orchester aus Frankfurt unter Orozco-Estradas inspirierender Leitung mit Feuer und Energie ausführte. Über Anatoly Liadows „Baba Yaga“ durfte sich das Publikum im fast ausverkauften WCCB-Saal als Zugabe freuen.