Bonn. Die erste Hälfte ist bewegt, die zweite langweilt mit den Mitteln des Agitprop-Theaters: Volker Löschs Inszenierung von "Bonnopoly" in den Kammerspielen wurde am Ende vom Großteil des Publikums gefeiert.

Erst ist es eine schlammige Groteske, dann öde Agitprop: Volker Löschs Inszenierung von „Bonnopoly“ hatte Premiere in den Kammerspielen Bad Godesberg. Man muss das mögen: Theater, das nah dran ist am Stoff und an den dokumentierten Quellen und seine Erkenntnisse mit viel Körper- und Musikeinsatz, krawalliger Komik und parodistischer Energie ausbreitet.

Dieses WCCB-Spektakel lässt zunächst keine Langeweile aufkommen. Nach der Pause hingegen landet das Publikum im öden Universum der Apitprop.

