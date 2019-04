Premiere an der Bonner Oper

Bonn. Die großartige Sopranistin Yannick-Muriel Noah begeistert als Emilia Marty. Christopher Aldens Inszenierung und Hermes Helfrichts musikalische Leitung überzeugen gleichermaßen.

Von Felicitas Zink, 09.04.2019

Mit der Inszenierung von Leoš Janáceks Oper „Die Sache Makropulos“ hat Bonns Opernhaus ein weiteres Mal auf ein nicht allzu häufig gespieltes Werk gesetzt und es in Kooperation mit der English National Opera, London, auf die Bühne gebracht. Hermes Helfricht leitete die mit Mitgliedern des Ensembles besetzte Aufführung mit Sinn für die delikate Orchestrierung und dramatische Impulse der filmischen Geste dieser Musik. Gesungen wird auf Tschechisch mit deutschen Übertiteln. Ohne die wäre man verloren.

Im Mittelpunkt steht wie in vielen anderen Opern Janáceks auch hier eine Frau: Die Diva Emilia Marty, gesungen von der großartigen dramatischen Sopranistin Yannick-Muriel Noah, die Mondänes nach außen kehrt. Als Künstlerin gefeiert, von allen Männern begehrt, strahlt sie auf die Menschen in ihrer Nähe gefühllose Herzenskälte aus. Der Vorhang gibt den Blick frei auf ein sachlich gestaltetes Arbeitszimmer, dessen Zentrum von einem monumentalen schwarzen Schreibtisch beherrscht wird. Kälte auch hier: Die Wände – Marmor, die Beleuchtung – steril, eine Wand funktionaler Glastüren aus Metall. An der Seite prangt eine riesige Wanduhr, auf der die Zeit stehen geblieben ist.

Dieser Raum, zunächst das Büro des Anwalts Dr. Kolentaty (grandios Martin Tzonev), später Künstlergarderobe, dann Schlafzimmer, bleibt dank seiner praktischen Wandelbarkeit (Bühne: Charles Edwards) über zwei Stunden Zentrum des Geschehens.

Janácek hat das Libretto zu den drei Akten seiner „modernen, historischen Oper“, wie er etwas missverständlich sagte, selbst verfasst. Vorlage war eine Komödie (!) seines Landsmannes Karel Capek.

Im finalen Akt erfahren wir die ganze Wahrheit über Emilia Marty, die Diva mit den Initialen E.M.; in Wirklichkeit ist sie im 16. Jahrhundert auf Kreta geboren. Da hieß sie noch Elina Makropulos. Mit ihren mittlerweile 337 Jahren – eine große Schwester des Dorian Gray – hat sie das Damenhafte abgelegt, wie sie selbst sagt. Sie nimmt sich, was sie will, setzt Menschen wie Schachfiguren ein. Zum Beispiel ihren Liebhaber aus vergangenen Tagen, den inzwischen uralten Hauk (hervorragend Johannes Mertes).

Lebenserhaltendes Elixier

Elinas Vater, vorzeiten Alchemist in Diensten von Kaiser Rudolf II., hat an ihr ein lebenserhaltendes Elixier ausprobiert. Es verliert inzwischen nach und nach seine Wirkung. Aber es existiert ein Rezept für Nachschub. Das liegt in einem versiegelten Umschlag bei den Nachfahren der Familie Prus. In den 1820ern, damals hieß „E.M.“ Ellian McGregor, war sie in Wien mit einem Baron Prus liiert. Ihr unehelicher Sohn wuchs unter dem Namen Ferdinand Gregor auf, ohne seine Eltern zu kennen.

Nun befinden wir uns im Jahre 1922. Für alle unerwartet mischt sie sich in den seit 100 Jahren schwelenden Erbstreit zwischen den Familien Gregor (Thomas Piffka überzeugend als Albert Gregor) und Prus ein. Sie verhilft der Sache zu einer völlig überraschenden Wende, natürlich im eigenen Interesse, um an den versiegelten Umschlag zu kommen. Der brave Anwaltsgehilfe Vitek (Christian Georg) wird im Büro sinnfällig von herabfallenden Aktenblättern bedeckt. Ein schöner Regieeinfall von Christopher Alden, der überhaupt auf klare Bildersprache und genaue Personenführung setzt, unterstützt von Andrew Cutbushs Beleuchtungskunst.

Krista, Tochter des Anwaltsgehilfen (bestens besetzt mit Kathrin Leidig), ist die weibliche Gegenfigur. Der alte Prus (mimisch und stimmlich exzellent: Ivan Krutikov) durchschaut irgendwann das grausige Dasein der Marty und fordert als Gegenleistung für das lebenswichtige Rezept eine Liebesnacht. Sie macht ihn nicht glücklicher. E.M., mittlerweile im Besitz des Rezeptes, hat nun wieder die Wahl zwischen Leben und Tod. Sie entscheidet sich für den Tod. In der kleinen Bekenntnisarie zum Schluss erfahren wir den Grund: „furchtsame Einsamkeit“. Noch einmal entfaltet die Musik hier ihre ganze Größe. Das Rezept für die Unendlichkeit haftet bis zuletzt an ihr, erst als sie es löst, bricht sie tot zusammen. Eine überzeugende Aufführung, die Bravo-Rufe galten der Inszenierung und der musikalischen Realisierung gleichermaßen.

Weitere Aufführungen: 11., 20. April, 4., 19., 26., 31. Mai, 19. Juni; Karten gibt es in den Bonnticket-Shops des General-Anzeigers sowie im Internet auf www.ga-bonn.de/tickets.