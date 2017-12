Bundespräsident in Bonn

Bonn. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Montag die neu konzipierte Dauerausstellung im Haus der Geschichte in Bonn eröffnet.

11.12.2017

„Diese Ausstellung hilft uns, die Wege zu verstehen, die wir gegangen sind“, sagte Steinmeier. Die Schau, die ab Dienstag für die Öffentlichkeit zugänglich ist, schule das historische Denken und rege dazu an, die Gegenwart besser zu verstehen. „Wir sollen, ja, wir müssen kritisch bleiben“, mahnte der Bundespräsident laut Redetext. „Das heißt auch, dass wir nicht aufhören können, unseren Umgang mit der eigenen Geschichte und mit den politischen Schlüssen, die wir daraus ziehen, zu hinterfragen.“

Das Haus dokumentiert die deutsche Geschichte seit 1945. Für die neue Dauerausstellung wurden vor allem die Jahre seit 1980 bis in die Gegenwart neu konzipiert. Neuer Schwerpunkt sind die revolutionären Umwälzungen in Osteuropa und der DDR sowie der deutsche Wiedervereinigungsprozess. Dabei fließen neueste Forschungsergebnisse ein. Zudem werden Themen wie Digitalisierung, internationaler Terrorismus, Migration und moderne Medien in den Fokus gerückt. Die Ausstellung präsentiert dazu zahlreiche neue Gegenstände, Fotos, Dokumente sowie Film- und Tonaufnahmen.

Das Haus der Geschichte wurde 1994 vom damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) eröffnet. Seither besuchten rund zwölf Millionen Menschen die Dauerausstellung. Daneben zeigt das Haus, dessen Besuch kostenfrei ist, Wechselausstellungen. (epd)