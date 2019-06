Bonn. Auf dem Bonner KunstRasen gibt es heute unter der Überschrift "Sound of Heimat 1.0" einen ganzen Tag lang musikalische Unterhaltung mit heimischer Volksmusik.

Von Thomas Kölsch, 29.06.2019

Dieser Tag gehört den BrassBands: Seit 13.30 Uhr stehen auf dem KunstRasen Formationen auf der Bühne, die die heimische Volksmusik neu definieren, sie erweitern und modifizieren, die das Alte bewahren wollen und zugleich das Neue willkommen heißen. Marschkapellen treffen auf fränkische Beats, Dub und Dancehall auf bayrische Texte und rheinischen Frohsinn.

Unter dem Titel „Sound of Heimat 1.0“ soll so bis in die Abendstunden gefeiert werden. Das Wetter bietet sich auch dazu an, die Musik sowieso. Den Auftakt haben die Bonner Senkrechtstarter von Druckluft gemacht, ihnen folgen die Rosenheimer Band Kreuzwort mit ihren wilden Reggae-Rhythmen sowie das Kellerkommando, das Hip Hop und urbane Grooves mit althergebrachten Texten aus Großvaters Zeiten kombiniert. „Volksmusik war immer Popmusik“, sagen sie. Und machen sich daran, sie zu entstauben. Was erstaunlich gut funktioniert.



Ab 17.15 Uhr sorgen Cat Ballou und Kasalla dann für den kölschen Block des Festivals, bevor um 20.15 Uhr LaBrassBanda das Finale gestaltet. Nach Angaben der Veranstalter werden rund 3500 Besucher auf dem Gelände erwartet - für Kurzentschlossene gibt es also noch Karten an der Tageskasse.