Bad Godesberg. Das Festival Bonner Schulkultur ging mit der Abschlussperformance unter dem Titel "WIR?!" in den Kammerspielen Bad Godesberg zu Ende.

Von Judith Nikula, 31.05.2018

Es ist eine Entwicklung, die in den vergangenen Monaten vermehrt auf den Theaterbühnen von Bonn zu beobachten ist. Oftmals präsentierten die Aufführungsstätten zwischen Bad Godesberg und Beuel Produktionen, die sich mit den Wünschen und Ängsten der heutigen Jugend befassen. Es ist eine Generation, die nicht zu selten deklariert wird als uninteressiert, unmotiviert und dem digitalen Leben verfallen. Doch präsentiert sich eben diese Generation selbst auf den Bühnen dieser Stadt, dann unterbreitet sie komplexe Charaktere, die unabdingbar auf der Suche nach einer eigenen Identität sind.

Auch bei der Premiere von "Wir?!" in den Kammerspielen ging es am Dienstagabend um jene Suche nach einem individuellen Platz in der Gesellschaft. Anlässlich des Festivals Bonner Schulkultur ist ein Stück entstanden, das als "theatrales Experiment zum Wir-Gefühl einer Generation" untertitelt ist. Aufgeführt wurde dieses Experiment von einem Ensemble aus 74 Schülerinnen und Schülern aus den neunten Jahrgangsstufen der Integrierten Gesamtschule Beuel, der Katholischen Hauptschule St. Hedwig sowie der Marie-Kahle Gesamtschule.

"Wir leben alle auf dem selben Planeten"

Unter der Leitung von Dramaturgin Angela Merl und Theaterpädagogin Inga Waizenegger ist nach einer viermonatigen Probezeit ein Stück entstanden, das die Schüler mal als homogene Gruppe, mal als vielfältige Individuen präsentiert. Auf der Bühne in Bad Godesberg entfaltet sich das Abbild einer jungen Generation, die ihr Gemeinschaftsgefühl zumeist ganz ohne Worte ausdrückt.

Wichtige Themen dieser collagenhaften Aufführung sind Identität und Gruppenzugehörigkeit. "Ist doch egal, ob ich arm, reich, schwarz oder weiß bin", verliest eine Schülerin ihre Gedanken. "Wir leben doch alle auf dem gleichen Planeten". Und um diese Worte zu unterstützen, tritt das Ensemble sogleich in identischen weißen Overalls auf die Bühne. Kleidung und Haare sind bedeckt, nur noch die jungen Gesichter blicken dem Publikum entgegen. Es ist eine Gruppe, die zusammengehört und im Innersten von den immer selben Träumen und Ängsten angeleitet wird.

Doch gleichermaßen geht es den jungen Erwachsenen ebenfalls darum, einzigartig zu sein. "Ich bin anders", ruft ein Schüler und tritt aus der einheitlichen Masse nach vorne. "Ich auch", bestätigt eine Schülerin und stellt sich neben ihn an den Bühnenrand. "Anders sein - wieso gibt es das überhaupt?", fragt der nächste und positioniert sich ebenfalls abseits der Gruppe. Sie streben nach Individualität, wollen sich gleichzeitig aber zugehörig und geborgen fühlen. Zusammen ist man eben weniger alleine.

"Zu wenig Begegnung untereinander"

Die Premiere von "Wir?!" im Rahmen des Festivals Bonner Schulkultur wird am Ende lange umjubelt. Nachdem die von Stadt und Bundeskunsthalle unterstützte Veranstaltung im Jahr 2015 zunächst eingestellt worden war, beschloss der Rat bereits Ende 2016 eine Fortführung des erfolgreichen Projektes. Heute wird das Festival von Schulamt und Theater Bonn präsentiert. Dramaturgin Angela Merl hat dafür ein neues Konzept ausgearbeitet, dessen Schwerpunkt nunmehr verstärkt auf einer theaterpädagogischen Ausrichtung liegt.

"Es gibt zwischen den einzelnen Schulen zu wenig Begegnung untereinander", betonte Merl in ihrer Begrüßung vor der Premiere am Dienstagabend. Doch die gemeinsame Arbeit an einem künstlerischen Projekt hat die Schüler einander offensichtlich näher gebracht. "Die Eltern können stolz auf ihre Kinder sein", so Merl. Und dieser Aussage lässt sich nach dieser gelungenen Aufführung anstandslos zustimmen.