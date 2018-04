Benefizabend am Samstag

Bonn. Die siebte Bonner Operngala hat an einem feierlichen Samstagabend wieder zahlreiche Gäste begeistert. Die Bilder des Abends.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.04.2018

„Bonn ist nicht nur Beethovenstadt, sondern auch Heimat der Deutschen AIDS-Stiftung.“ Mit diesen Worten betonte Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan den Stellenwert der Bonner Operngala bereits im Vorfeld. Am Samstagabend war es dann wieder so weit: Weltbekannte Opernstars begeisterten das ausverkaufte Haus mit einer Auswahl der bekanntesten Arien und Duette der Operngeschichte – begleitet vom Beethoven Orchester Bonn und dem Opernchor des Theater Bonn.

Damit höhere Erlöse für den guten Zweck bleiben, verzichten die Stars für ihren Auftritt auf ihre Gage. Der Erlös des Abends, den die Stiftung, das Theater Bonn sowie die Initiatoren Arndt und Helmut Andreas Hartwig gemeinsam veranstalten, fließt unter anderem in konkrete Hilfe für Betroffene in der Region, ins HIV-Präventionsprojekt „Dream“ in Mosambik und eine Plattform der Impfstoffforschung am Universitätsklinikum Essen.

Seit dem Beginn der Operngala im Jahr 2012 sind die Reinerlöse der Gala kontinuierlich gestiegen. Von 65.000 Euro im ersten Jahr bis auf 225.000 Euro bei der 6. Operngala im Mai 2017. „Musik im Dienste eines wichtigen Anliegens“, sagt der Moderatror der siebten Bonner Aids-Gala Ranga Yogeshwar, sei „eine wunderbare Kombination.“ Mehr als 40 Bonner Bürgerinnen und Bürger fördern die Operngala als Kuratorinnen und Kuratoren mit namhaften Spenden.

Für die Gala hatte der künstlerische Kopf Alard von Rohr erneut sein Adressbuch geöffnet und Stimmen verpflichtet, die sonst weltweit auf großen Bühnen zu hören sind: Elena Bezgodkova (Sopran), Anna Bonitatibus (Mezzosopran), Heather Engebretson (Sopran), Aude Extremo (Mezzosopran), Kartal Karagedik (Bariton), Ivan Magri (Tenor), Andrea Mastroni (Bass), Kristina Mkhitaryan (Sopran), Alessandro Scotto Di Luzio (Tenor) und der Solotrompeter Tamás Pálfalvi. Dirk Kaftan dirigiert das Beethoven Orchester.

TV-Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar („Quarks & Co.“) führte durch die Benefizveranstaltung, für die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Schirmherrschaft übernommen hat.