Operngala in Bonn ausverkauft

Bonn. Die siebte Operngala am Samstag, 28. April, in Bonn ist hochkarätig besetzt. Reguläre Karten für die Vernstaltung gibt es zwar nicht mehr, der General-Anzeiger überträgt das Event aber im Live-Audiostream.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.04.2018

Wer einen der Höhepunkte im Bonner Kulturkalender miterleben möchte und noch keine Karte hat, kommt für dieses Jahr zwar schon zu spät: Die 7. Operngala zugunsten der Deutschen Aids-Stiftung am Samstag, 28. April, ist ausverkauft, wie die Veranstalter mitteilen. Aber: Der General-Anzeiger überträgt den festlichen Abend im Opernhaus im Live-Audiostream.

Die Aids-Gala im Live-Audio-Stream

Der Erlös des Abends, den die Stiftung, das Theater Bonn sowie die Initiatoren Arndt und Helmut Andreas Hartwig gemeinsam veranstalten, fließt unter anderem in konkrete Hilfe für Betroffene in der Region, ins HIV-Präventionsprojekt „Dream“ in Mosambik und eine Plattform der Impfstoffforschung am Universitätsklinikum Essen.

Das Programmheft

Das Programm zur Operngala

Für die Gala hat der künstlerische Kopf Alard von Rohr erneut sein Adressbuch geöffnet und Stimmen verpflichtet, die sonst weltweit auf großen Bühnen zu hören sind. Zugesagt haben laut Stiftung: Elena Bezgodkova (Sopran), Anna Bonitatibus (Mezzosopran), Heather Engebretson (Sopran), Aude Extremo (Mezzosopran), Kartal Karagedik (Bariton), Ivan Magri (Tenor), Andrea Mastroni (Bass), Kristina Mkhitaryan (Sopran), Alessandro Scotto Di Luzio (Tenor) und der Solotrompeter Tamás Pálfalvi. Dirk Kaftan dirigiert das Beethoven Orchester.

TV-Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar („Quarks & Co.“) führt durch die Benefizveranstaltung, für die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Schirmherrschaft übernommen hat.