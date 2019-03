Nach Oscar-Nominierung

Ayman und Osama in einer Szene des Films "Of Fathers And Sons - Die Kinder des Kalifats" (undatierte Filmszene). Der Film kommt am 21.03.2019 in die deutschen Kinos.

Filmregisseur Talal Derki bei der Premiere seines Dokumentarfilms "Of Fathers And Sons - Die Kinder des Kalifats".

Bonn. Am Mittwoch ist Talal Derki mit seiner mehrfach prämierten Doku "Of Fathers and Sons" zu Gast im Rex-Lichtspieltheater in Bonn. Der Film war auch für den diesjährigen Oscar als bester Dokumentarfilm nominiert.

Von Sebastian Meltz, 19.03.2019

Das Rex-Lichtspieltheater in Bonn zeigt am Mittwoch, 20. März, in einer Sondervorstellung um 19.30 Uhr den Dokumentarfilm „Of Fathers and Sons – Die Kinder des Kalifats“ (im Original mit Untertiteln). Zu Gast ist der in Berlin lebende Regisseur Talal Derki, der für seinen Film das Vertrauen einer radikal-islamistischen Familie gewinnen konnte. Offiziell startet der Film erst am Donnerstag in deutschen Kinos.

Über einen Zeitraum von zwei Jahren hat Derki den Alltag des Clans von Rebellenführer Abu Osama in Syrien begleitet. Dessen größter Traum ist die Errichtung eines Kalifats – die Söhne Ayman (12) und Osama (13) sollen islamische Gotteskrieger werden. Der 99-minütige Film zeigt einzigartige und emotionale Einblicke in das Leben in dieser sonst hermetisch abgeriegelten Welt und porträtiert eine Kindheit, die von der systematischen Heranführung an radikal-islamistisches Gedankengut geprägt ist.

Was geschieht in den Köpfen von Kindern und Jugendlichen, die traumatisiert sind von einem jahrelangen, blutigen und zerstörerischen Krieg, ohne Hoffnung auf ein Ende und eine friedliche Zukunft? Was geschieht mit ihnen, wenn Eltern, Verwandte und andere Bezugspersonen Hass und Rache predigen und vom Wunsch nach Vergeltung beseelt sind? Wie wird ein Terrorist ein Terrorist?

Um diese Fragen zu beantworten hatte sich der 41-jährige Filmemacher als Anhänger der Salafisten ausgegeben und so das Vertrauen der Familie gewinnen können. „Ich hoffe, dass der Film mehr Verständnis für mein Land weckt und zum Frieden in der Zukunft beiträgt“, sagt der Regisseur über sein Projekt.

Der vom SWR koproduzierte, deutsch-syrisch-libanesische Dokumentarfilm wurde 2019 für einen Oscar in der Kategorie „Bester Dokumentarfilm“ nominiert. Der Film ist auf über 100 Filmfestivals weltweit gelaufen und wurde mit mehr als 30 Auszeichnungen geehrt, darunter beim Sundance Film Festival 2018 mit dem „World Cinema Grand Jury Prize“ und später mit dem Deutschen Dokumentarfilmpreis 2018. Außerdem ist der Film in der Vorauswahl zum Deutschen Filmpreis 2019.

Mit dpa-Material