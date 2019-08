Erste Musiker für die Rheinaue bestätigt

Bonn. Noch vier Konzerte, dann ist die KunstRasen-Saison 2019 vorbei. Aber: Jetzt schon stehen zwei Konzertpunkte für 2020 fest. Welche Acts im kommenden Jahr auftreten, verraten wir hier.

Noch vier Konzerte – dann ist die KunstRasen-Saison 2019 vorbei. Aber: Jetzt schon stehen zwei Konzertpunkte für 2020 fest. Am 7. August 2020 treten The BossHoss auf, am 9. August Pietro Lombardi und Mike Singer.

Doch noch gibt es in dieser Woche vier Live-Ereignisse am Rhein: Max Giesinger sollte den KunstRasen ja eigentlich am 27. Juni eröffnen, wegen einer TV-Aufnahme musste das Konzert aber verschoben werden: Am Donnerstag, 15. August, präsentiert er in Bonn sein aktuelles Album „Die Reise“. Als Special Guest bringt er die deutsche Sängerin Namika mit.

Fast ausverkauft: Am Freitag, 16. August, kommt Niedeckens BAP, der vor drei Jahren schon auf dem KunstRasen war. Es ist zugleich das letzte Konzert ihrer „Straßenkööter“-Tour, danach hat Wolfgang Niedecken eine Live-Pause angekündigt. Das Besondere an dieser Tour: Zur „Stammformation“ von Bap sind hier drei Bläser hinzugekommen. Karten gibt es zum Preis von 53,90 Euro, das Konzert beginnt um 18.30 Uhr.

Die Classic Rock Night ist schon einen Tag später: mit Jethro Tull, Fish (Ex-Marillion) und den ProgRock-Meistern Riverside. Karten für das Trippelkonzert am Samstag, 17. August, ab 17 Uhr gibt es noch ab 59,50 Euro.

Den Abschluss der diesjährigen Kunstrasen-Saison bilden die Scorpions am Sonntag, 18. August. Im November 1973 hatte die damals noch recht unbekannte Band einen Auftritt in der Bad Godesberger Stadthalle. Die Hardrocker um Sänger Klaus Meine hatten im Jahr zuvor ihr erstes Album aufgenommen und starteten gerade richtig durch. Zuletzt waren sie übrigens im Juni 2000 auf dem Museumsplatz in Bonn zu sehen – mit der finnischen Band HIM als Support.

Und hier nochmal die Zeiten für die letzten vier Konzerte dieses Jahr in der Bonner Gronau:

Donnerstag, 15. August:

20.00 Uhr: Max Giesinger

18.15 Uhr: Namika

17.30 Uhr: Cynthia Nickschas

17.00 Uhr: Einlass

Freitag, 16. August:

18.30 Uhr: Niedeckens BAP

17.00 Uhr: Einlass

Samstag 17. August:

Classic Rocknacht:

20.30 Uhr: Jethro Tull

18.50 Uhr: Fish

17.30 Uhr: Riverside

16.50 Uhr: Vanderlinde

16.30 Uhr: Einlass

Sonntag 18. August:

20.00 Uhr: Scorpions

19.00 Uhr: The New Roses

17.00 Uhr: Einlass

Für alle Konzerte gibt es noch Karten im VVK bei www.ga-bonn.de/tickets oder an der Tageskasse.