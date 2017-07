5. Ausgabe am 28. und 29. Juli

Inhaltsverzeichnis 1. Panama Open Air Festival 2017 in der Bonner Rheinaue 2. „Panama bedeutet nicht nur Bumm-bumm-bumm“ 3. Zirkuszelt, Schiffscontainer und Bretterbude

BONN. Das Panama Festival macht die Bonner Rheinaue am 28. und 29. Juli wieder zur Elektro-Hochburg. Die Veranstalter erwarten 30.000 Besucher.

Von Hagen Haas, 24.07.2017

Wir schreiben das Jahr 1994. In der Biskuithalle, dem angesagten Veranstaltungsort in der Siemensstraße, steigt die erste große Techno-Party Bonns, die „Rave World“. 13 Stunden mit Star-DJs wie Hooligan, Dick, Gary D und Miss Djax, dazu hochkarätige Live-Gruppen wie Raver’s Nature und Genlog.

Auch der Autor vergnügt sich in jener Nacht zwischen Trockeneisschwaden, Laserstrahlen und peitschenden Beats. 1994 erblicken außerdem Sandro Heinemann und Jan Markus Hoffmann das Licht der Welt. Was diese Vorgänge miteinander zu tun haben? Sie zeigen, dass Techno in Bonn alles andere tot, sondern in einer neuen Ära angekommen ist.

Sandro Heinemann und Jan Markus Hoffmann sitzen in einem sonnendurchfluteten Büro in der Godesberger Allee. Kaffeemaschine, Kölschkästen mit Polsterung als Sitzhocker. Auf dem Couchtisch aus Treibholz liegen die Laptops der beiden Geschäftsführer von Rhein Events. Sandro und Jan, beide 23 Jahre jung, haben in kürzester Zeit ein Open-Air-Techno-Festival namens Panama etabliert, dessen Entstehungsgeschichte atemberaubend ist. Zur fünften Ausgabe, die am 28. und 29. Juli in der Rheinaue durchstartet, werden 30.000 Besucher erwartet. „Wir haben uns dem Kommerz entsagt und den Techno-Schlager entsorgt“, beschreibt Jan die Neuausrichtung. „Der musikalische Anspruch ist höher.“

Alles begann als Party auf der Wiese vor dem rechtsrheinischen Haribo-Schiff, die dann als Element für elektronische Musik in das Programm von „Rhein in Flammen“ aufgenommen wurde. Im vorigen Jahr wandelte sich Panama in ein eigenständiges, zweitägiges Festival, das auf Anhieb 27.000 Besucher anzog. Besonderheit in diesem Jahr: Erstmals darf in der Bonner Rheinaue an den beiden Panama-Tagen gezeltet werden – und zwar auf einer Wiese am Rande des Parks, nahe der Solar-World-Zentrale.