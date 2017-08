Kirche wird ausgeräumt

Schon um 1290 besaß das Münster eine der ersten Kirchenorgeln Deutschlands. 1652 kam eine neue Orgel in den Westchor, auf der später auch Ludwig van Beethoven gespielt hat. Ersatz kam 1794 in Gestalt einer eigentlich für das lettische Riga bestimmten Orgel. In den 1920er Jahren bekam die Firma Johannes Klais den Auftrag für den Einbau eines neuen Instruments, das noch während des Krieges eingeweiht, aber von einer Luftmine stark zerstört wurde. Am 12. November 1961 wurde die heutige Orgel eingeweiht.