Bonn. Die 22-Uhr-Regel bei Open-Air Konzerten ist reformbedürftig. Sie entspricht längst nicht mehr dem Freizeitverhalten der Menschen.

Von Von Dylan Cem Akalin, 08.07.2017

Es ist schon vier Jahre her. Da spielte Carlos Santana eines seiner schönsten Konzerte, die ich miterlebt habe, auf dem Bonner Kunst!Rasen. Der Meister an der Gitarre war sagenhaft gut aufgelegt und schwärmte später von der wunderschönen Atmosphäre in der Bonner Gronau. Das Konzert hatte lediglich ein Manko. Die aufwendige Lichtinstallation, die allein einen hohen fünfstelligen Eurobetrag ausmachte, kam überhaupt nicht zur Geltung. Es war einfach zu hell. Aber die Konzerte müssen ja schon um 22 Uhr zu Ende sein. Ist das überhaupt noch zeitgemäß?

In Köln ist gerade genau dieses Thema aktuell. Anlass: zwei Klagen von Anwohnern. Warum soll es den Kölnern besser gehen als den Bonnern? Mit Konzerten in der Volksbühne am Rudolfplatz muss ab sofort um 22 Uhr Schluss sein. Die Veranstalter überlegen, ihre Konzerte vorzuverlegen, weil ab 22 Uhr kein Ton mehr nach außen treten darf. Und auch am Tanzbrunnen am Deutzer Rheinufer müssen Open-Air-Konzerte, die bis zu 12 000 Zuschauer besuchen, um 22 Uhr enden. In Bonn ist es nicht anders. Hinzu kommt, dass die Dezibelhöchstgrenze so niedrig ist, dass man sich selbst bei Rockkonzerten noch bei normaler Stimmlautstärke mit seinen Nachbarn auf dem Platz unterhalten kann.

Bei allem Verständnis für das Ruhebedürfnis von Anwohnern: In den Sommermonaten ist diese zeitliche Beschränkung nicht nachzuvollziehen. Der Beginn der Nachtruhe müsste wenigstens bei einzelnen Veranstaltungen verschoben werden. Denn die entspricht längst nicht mehr dem veränderten Freizeitverhalten der Menschen. Wer ins Ausland geht, weiß, was möglich ist – egal ob in Palma de Mallorca, in Den Haag, in London oder Philadelphia. Überall werden Open-Air-Konzerte angeboten, die gar bis Mitternacht gehen. Selbst in Düsseldorf scheint das möglich zu sein. Die Band Kraftwerk begann ihr Konzert am vergangenen Wochenende wegen der Lichteffekte erst um 21 Uhr und spielte bis 23 Uhr. Wir brauchen jetzt einen politischen Vorstoß.