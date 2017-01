Ausstellung im Kunstverein

27.01.2017 Bonn. Abgedreht: Die Künstlerin Amanda Ross-Ho aus Los Angeles feiert ihr Europa-Debüt im Bonner Kunstverein. Überdimensionale Hosen und absurde Arbeitsabläufe kennzeichnen ihre Ausstellung.

Charlie Chaplin war nur 1,65 Meter groß. Seine Hose aber misst, das legt die aktuelle Ausstellung des Bonner Kunstvereins nahe, zwei Meter in der Länge. Das schwarze Beinkleid hängt mit leeren, umgestülpten Taschen als Jahresgabe im Foyer, Kostenpunkt 10 000 Euro. 24 weitere Riesenhosen zieren die Wände des Ausstellungsraums. Ein klarer Fall von Maßstabverschiebung, größen-, zahlen- und preistechnisch.

Die Veränderung von Alltagsdingen, seien es Stoffhosen oder Nike-Sneaker des Typs „Air Force One“, zählt zu den Strategien der in Los Angeles lebenden Künstlerin Amanda Ross-Ho – sie nennt es den „Alice-in-Wonderland“-Effekt. Die (Über-)Inszenierung des Alltäglichen zelebriert sie nun auch in ihrer ersten Ausstellung in Europa. Kunstvereins-Chefin Michelle Cotton kennt die 1975 in Chicago geborene Künstlerin seit 2009 und ermöglicht ihr den Durchstart in die Alte Welt.

Mit höchster Präzision, Anspielungen und hintergründigem Witz bespielt Ross-Ho den nicht einfachen kubischen Saal des Kunstvereins, wie sie auch in der Parallelschau im Vleeshal Middelburg in den Niederlanden einen noch größeren, mittelalterlichen Raum mit spätgotischem Gewölbe virtuos und effektvoll füllte. Auch in Bonn eine großartige Präsentation: Drei monumentale verspiegelte Tische, die dem Arbeitstisch im Atelier der Künstlerin entsprechen, stehen da. Von umtriebiger Werkstattatmosphäre allerdings keine Spur, hier hat alles seine penible, allein ästhetischen Gesetzen folgende Ordnung, wirkt arrangiert und wie in einer Boutique präsentiert: Nadeln und Fingerhut, Stoffe und Knöpfe, Schneiderkreiden, Fusselrollen und Gürtelschlaufen. Alles, was man so braucht, um Riesenhosen zu nähen, die wir – die Tische sind als „Modern Times“ betitelt – Chaplin zuordnen. 1936 drehte er „Modern Times“, ein Film über das unerbittliche Diktat der Zeit und die mechanisierten Arbeitsbedingungen der Moderne.

Alles scheint wie aus der Zeit gefallen

Der Arbeiter Charlie ächzte am Fließband, geriet zwischen die Zahnräder einer Maschine – die Arbeitskonfiguration von Ross-Ho wirkt dagegen archaisch entschleunigt, stressfrei und rein symbolisch: Das Arrangement ist zu schön, um funktional zu sein, die Arbeitsplätze sind rein dekorativ, Scheren und Nähmaschinen, die für das Herstellen der Hosen unentbehrlich sind, fehlen völlig.

Alles scheint wie aus der Zeit gefallen: Arbeit gerinnt zur kunstvollen, unproduktiven Inszenierung, die Bankrotterklärung der umgestülpten Taschen bleibt eine leere Geste, und der bei Chaplin noch so mörderische Zeitdruck ist aufgehoben. Einzig die 24 Riesenhosen an der Wand erinnern daran, dass der Tag in ebenso viele Stunden getaktet ist. Und die Zeit läuft rückwärts. Das zeigt ein Video, auf dem das Spiegelbild einer Uhr zu sehen ist. In den USA hängen solche spiegelverkehrte Uhren beim Frisör, erzählt Ross-Ho. Der Kunde blickt in den Spiegel und kann so die Zeit der Uhr hinter ihm ablesen.

Die Absurdität der Zeitmessung setzt sich auf den Tischen fort, wo unzählige, bei Ebay ersteigerte Zeiger nutzlos herumliegen. Überdimensionale Silberfischchen fallen als Störfaktoren ins Auge. „Ich fand es toll, diese prähistorischen Wesen ausgerechnet mit einem modernen 3D-Drucker zu erzeugen“, sagt die Künstlerin. Wieder eine Drehung mehr in einer herrlich abgedrehten Ausstellung.

Bonner Kunstverein; bis 2. April. Di-So 11-17 Uhr. Eröffnung: 27. Januar, 19 Uhr. Künstlergespräch: 28. Januar, 14 Uhr (Thomas Kliemann)