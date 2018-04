Ausstellungseröffnung am Donnerstag in Bonn

Bonn. Am Donnerstagabend kommt Marina Abramovic zur Eröffnung der Ausstellung "The Cleaner" in die Bundeskunsthalle in Bonn. Der Eintritt ist frei, die Plätze sind begrenzt. Ein Livestream der Veranstaltung soll deshalb bei Facebook gezeigt werden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 19.04.2018

Die Bundeskunsthalle in Bonn hat angekündigt, die Medienkonferenz und die Ausstellungseröffnung der europäische Retrospektive "Marina Abramovic – The Cleaner" am Donnerstag auch live bei Facebook zu übertragen. Die Medienkonferenz startet um 12 Uhr, die Eröffnung um 19 Uhr. Die Künstlerin selbst ist laut Bundeskunsthalle anwesend.

Vor Ort stehe nur eine begrenzte Zahl von Plätzen zur Verfügung. Die Übertragung werde daher auch im Foyer der Bundeskunsthalle gezeigt. Der Eintritt ist frei und die Ausstellung bereits während der Eröffnung zugänglich.

Marina Abramovic ist eine der meistdiskutierten internationalen Künstlerinnen – vor allem im Bereich ihrer bahnbrechenden Performances, mit denen sie immer wieder die eigenen physischen und psychischen Grenzen auslotet.

Die große europäische Retrospektive "The Cleaner" ist exklusiv in Deutschland ab dem 20. April in Bonn zu sehen und spiegelt umfänglich die Facetten ihres Werks.

Zeitraum: 20. April bis 12. August innerhalb der normalen Öffnungszeiten

Preise: Tickets für 12,60 Euro (ermäßigt 8,80 Euro) gibt es hier.

Adresse: Friedrich-Ebert-Allee 4, 53113 Bonn

Weitere Informationen: www.bundeskunsthalle.de