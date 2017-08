Spekulationen aus den Niederlanden

Bonn. Ein kleines Museum im niederländischen Städtchen Zutphen wärmt die alte Geschichte auf, wonach Beethoven dort und nicht in Bonn geboren sei. Das steckt dahinter.

Was da jetzt in der niederländischen Tageszeitung „De Volkskrant“ Schwarz auf Weiß spekuliert wurde, nämlich dass Ludwig van Beethoven nicht in Bonn, sondern im Städtchen Zutphen in der Provinz Gelderland geboren wurde, ist weder abgesichert noch neu. Der dort zitierte Chef des Geelvinck Musik Museum in Zutphen, wärmt eine uralte Geschichte wieder auf, wonach Beethoven 1772 und nicht 1770 in Zupthen und nicht in Bonn geboren sei. Was bis ins 19. Jahrhundert in allen Schulbüchern gestanden sei.

Alles Quatsch, meint die Musikwissenschaftlerin Christine Siegert, Leiterin des Beethoven-Archivs im Beethoven-Haus, und reagiert leicht ungehalten: „Die Geschichte ist schon älter, kommt immer wieder hoch. Ich verstehe das nicht.“