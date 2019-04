Grüne Welten eines Genies

Bonn. Die Bonner Bundeskunsthalle zeigt ab diesem Samstag auf dem Dach Gärten nach Goethes Vorbild. Die Rutschbahn vom Dach zum Museumsvorplatz ist nun ebenfalls wieder geöffnet.

Goethe als Dichter ist den meisten wohlbekannt, Goethe als Gärtner und Botaniker hingegen weniger. Bis zu seinem Tod arbeitete er an der Gestaltung seines Gartens und realisierte botanische Studien. „Goethe hat sich auch als Naturforscher verstanden“, erklärt Johanna Adam, Ausstellungsleiterin der Bundeskunsthalle.

Hoch oben über dem Bundesviertel haben Bundeskunsthalle und Klassik Stiftung Weimar nun zwei Gärten nach dem Vorbild Goethes angelegt. Die Anlage „Goethes Gärten – Grüne Welten auf dem Dach der Bundeskunsthalle“ ist Teil einer großen Goethe-Ausstellung, die im Haus im Mai eröffnet wird. „Es ist die erste große Goethe-Ausstellung seit 25 Jahren“, sagt Rein Wolfs, Intendant der Bundeskunsthalle. Den Garten können Besucher schon ab diesem Samstag besuchen.

„Unser Ziel war es, bestimmte Motive aufzugreifen und zu vermitteln“, sagt Adam. So spiegelt die rechte Hälfte des Dachs Goethes ersten Garten in Weimar wider, den weitläufigen Park in der Ilm-Aue, auch Haus am Stern genannt. Die linke Dachseite ist Goethes späterem Wohnsitz, dem Haus am Weimarer Frauenplan, nachempfunden. Mitten in der Stadt gelegen, fiel die Fläche deutlich kleiner aus – die Ausmaße des Gartens sind auf dem Kunsthallendach mit weißen Steinen angedeutet.

Der Dachgarten wird drei verschiedene Bepflanzungen zeigen: eine Frühjahrs-, Sommer- und Spätsommerbepflanzung. „Der Garten wird sich immer wieder verwandeln“, verspricht Angelika Schneider, Kuratorin des Gartens. Es ist der fünfte Dachgarten, den die Bundeskunsthalle seit 2011 präsentiert. Ab Samstag ist auch die Rutschbahn von Carsten Höller, die vom Dach bis zum Museumsvorplatz führt, wieder geöffnet.

Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch 10 bis 21 Uhr, Donnerstag bis Sonntag 10 bis 19 Uhr. Eintritt 8,50 Euro, ermäßigt 5,50 Euro. Weitere Infos unter www.bundeskunsthalle.de.