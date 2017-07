Wage es, glücklich zu sein!

Im 21. Jahrhundert ausrangiert? Johann Wolfgang von Goethe zählte (etwa in der „Geldschöpfungs“-Szene seines „Faust II“) zu den ersten Kritikern des Kapitalismus. Nicht nur deshalb empfehlen sich seine Gedanken gerade in unserer hektischen Zeit zur Lektüre, findet der Bonner Goethe-Experte Manfred Osten.

Bad Godesberg. Heute diskutiert der Goethe-Experte Osten in Godesberg über den Glücksbegriff des Klassikers mit dem Glücks-Experten Eckart von Hirschhausen.

Von Ebba Hagenberg-Miliu, 12.07.2017

Was könnte uns ausgerechnet einer wie der alte Goethe noch zum Glücklichsein sagen? Ein Genie mit vielen Gesichtern – Schriftsteller, Politiker und Naturwissenschaftler –, das aber sofort die Flucht ergriff, sobald Leid, Sterben oder Tod ins Spiel kamen. Selbst dem Begräbnis seiner Frau Christiane blieb der größte deutsche Dichter 1816 fern (wenngleich er ihr auf den Grabstein gravieren ließ: „Der ganze Gewinn meines Lebens ist, ihren Verlust zu beweinen“).

Ein solcher schon in seiner Zeit seltsamer Erdenbürger sollte uns 185 Jahre nach seinem Tod noch zum Glück verhelfen? Manfred Osten, Jurist, Kulturhistoriker und Erfolgsautor in einem, meint genau das – und hat darauf sein neuestes Buch aufgebaut.

Osten, ehemaliger Leiter des Osteuropa-Referats im Presseamt der Bundesregierung und Generalsekretär der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, kennt seinen Goethe in- und auswendig. Er jongliert mit dessen Venezianischen Epigrammen ebenso traumhaft wie mit „Faust“-Szenen, Zitaten aus „Wilhelm Meister“ oder den Gesprächen des alten Goethe mit Johann Peter Eckermann.

Ostens von der Kritik gefeiertes Buch „Alles veloziferisch oder Goethes Entdeckung der Langsamkeit“ hatte schon 2003 Duftmarken für Klassik-Fans gesetzt. Nun dürfte sein druckfrischer Titel ein neuerliches Vergnügen für sie werden. Aber eben nicht nur für sie. Glasklar argumentiert der promovierte Jurist in angenehm lesbarer Sprache, dass der alte Sonderling eben durchaus auch zum Thema Glück Zeitloses zu sagen hatte.

„Gedenke zu leben! Wage es, glücklich zu sein!“

Dabei spannt der Goethe-Kenner par excellence den Bogen sehr geschickt. An den Anfang hat er das kecke Goethe-Zitat „Und fällt der Himmel ein, kommt doch eine Lerche davon“ gestellt. Aber ja doch: Der Weimarer Meister war letztlich ein Stehaufmännchen, wie er am feinen Frauenplan residierte, die glücklicheren Stunden aber sicher im Gartenhäuschen an der Ilm oder zum Forschen im Jenaer Botanischen Garten verbrachte. „Jeder Trost ist niederträchtig / Und Verzweiflung nur ist Pflicht“ zitiert Osten Goethe aus dessen „Faust“-Entwurf, stellt dem aber alsbald die rettenden Zeilen aus „Wilhelm Meister“ entgegen: „Gedenke zu leben! Wage es, glücklich zu sein!“

Und genau das fungiert als Titel, das wird zum Leitwort des Buchs. Der alte Dichter habe dieses Gebot in sein Werk gleichsam eingraviert: Goethe sei bis zuletzt „ein zum Glück entschlossener Reservist der Verzweiflung“ gewesen, so Osten. Und zwar einer, der sein Glück im Bewusstsein des „Schrecklichsten“ erlebt habe. Osten zeichnet ihn als Realisten, der genau erkennt, dass die Aufklärung dem Menschen das Glück der Autonomie beschert habe, aber ihn durch die permanente Beschleunigung in die Selbstentfremdung leiten werde.

„Goethe ist der erste, der das »ultra« illusionslos erkennt als das zivilisations-dynamische Zentralproblem der Moderne: die Entfesselung der Ungeduld im Namen jener extremistischen Vernunft“, resümiert Osten. Plötzlich wird das, was einer vor 200 Jahren schrieb, hochaktuell. Osten zieht andere Denker wie Friedrich Nietzsche heran und kommt schließlich – etwa mit Analysen durch Ex-Bundestagspräsident Norbert Lammert – auch im Hier und Heute an.

Goethe kommt an in der Moderne

Und was sind nun genau Goethes Glücksbegriffe, die uns heute noch berühren? Osten lässt sie den Dichter Kapitel für Kapitel alle sorgsam durchdeklinieren. Dem Glück der Achtsamkeit ist man da ebenso auf der Spur wie dem amoralischen der Mobilmachung aller Lebensbereiche, das teuflisch unstet „von Weltteil zu Weltteil“ springt.

Das Glück des wahren Gesprächs wird dem Unglück des ausufernden Phrasendreschens entgegengesetzt – auch hier kommt Goethe nahtlos in der Moderne an. Das „Glück der dominanten Anerkennung des Geldes“ lässt Osten in Mephisto-Zitaten aufblitzen wie: „Wenn ich sechs Hengste zahlen kann, sind ihre Kräfte nicht die meinen? Ich renne zu und bin ein rechter Mann, als hätt' ich vierundzwanzig Beine.“ O ja: Das Glück des rechten Mannes sind seine Pferdestärken.

Osten bescheinigt dem Dichter „prophetisches Erkenntnispotential“. Etwa auch, wenn der Dichter den Wagner, den Famulus seines Faust, auf dem Weg zum „Glück“ der Gottähnlichkeit beobachtet: Im Laboratorium von „Faust II“ tönt der Mensch plötzlich: „wie sonst das Zeugen Mode war, erklären wir für eitel Possen“. Moderne Gen-Designer lassen grüßen, meint Manfred Osten.

Was dem Maßlosen eben fehle, sei Mäßigung, sozusagen als Strategie auch fürs enthemmte 21. Jahrhundert. Glück sei zwar ein nicht leicht zu hebender Schatz, aber durchaus lernbar, filtert Osten aus Goethes Werk heraus. Wie habe es nicht gleich im „Wilhelm Meister“ geheißen? „Der verständige Mann braucht sich nur zu mäßigen, so ist er auch glücklich.“