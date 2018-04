Ein Auftakt nach Maß

Bonn. Mit Saskya und dem Nils Landgren Quartet wurde die Eröffnung des Jazzfests zu einer musikalischen Sternstunde.

Ich hoffe, dass mein Deutsch zu verstehen ist“, raunte der schwedische Jazz-Posaunist Nils Landgren beim Eröffnungskonzert des Bonner Jazzfests leise ins Mikrofon. Dass das Publikum im ausverkauften Saal des Post Towers amüsiert auf diesen schlichten Satz reagierte, lag daran, dass der Musiker Deutsch als Fremdsprache völlig akzentfrei beherrscht. Besonders freute ihn offenbar, dass Schirmherr Oberbürgermeister Ashok Sridharan in der ersten Reihe Platz genommen hatte. In Schweden gebe es keine Oberbürgermeister, erläuterte er. Dabei sei es so ein schönes Wort: „Es klingt nach Kraft und Freude.“ Wieder Lachen.

Neben Sridharan saß noch eine Menge weitere Prominenz in der ersten Reihe, darunter Postvorstand und Hausherr Frank Appel und sein Kommunikationschef Christof Erhard, der die Begrüßung übernahm an diesem von Thomas Heyer (WDR) moderierten Abend. Im Mittelpunkt stand freilich die Musik. Und zwar nicht nur die von Landgren. Für den ersten Teil des Doppelkonzertes war das Newcomer-Trio Saskya angekündigt worden, das allerdings in reduzierter Besetzung die Bühne betrat. Saxofonistin Anna-Lena Schnabel, die als eine der talentiertesten der jungen Generation gilt, ließ sich wegen einer Erkrankung entschuldigen. Doch Pianistin Clara Habercamp und Kontrabassistin Lisa Wulff gaben auch in Zweidrittelstärke alles. Bei den meisten Nummern ihres Programms handelte es sich um Eigenkompositionen, so auch bei dem Stück mit dem hübschen Titel „Sleeping Cheese“, ein ruhiges Stück, das die beiden Musikerinnen mit zweistimmigem Gesang veredelten, dessen Ruhe durch den beschleunigten Mittelteil schön kontrastiert wurde. Nicht nur gesanglich harmonierten die beiden Musikerinnen bestens, sondern auch an ihren Instrumenten. Ihr spiel ist farbig – Wulff verzauberte mit einigen raffinierten Flageolett-Effekten –, lyrisch, fast ein bisschen zurückgenommen, wie in der Edgar-Allen-Poe-Vertonung „Alone“. Unter Haberkamps Händen muss der Flügel nicht leiden, selbst in kraftvolleren Stücken wie „A Fairy Tale“ nicht. Deutlich mehr Bewegung kam ins Spiel, als das Duo zu dem Stück „The Seagull“ Schlagzeuger Silvan Strauß auf die Bühne trat.

Bassistin Lisa Wulff spielt in beiden Bands

Wie Kontrabassistin Lisa Wulff ist er ein Viertel des Nils Landgren Quartets, das mit dem Pianisten Eric Staiger komplettiert wird. Zwischen den drei jungen Musikern wirkte Landgren ein bisschen wie eine Vaterfigur, ein Mentor, der eindeutig das Sagen hat, aber seinen musikalischen Zöglingen dennoch sehr viel Raum zur freien Entfaltung bietet. Das war natürlich auch in dem Leonard Bernstein gewidmeten Block der Fall, dessen hundertsten Geburtstag in diesem Jahr das Quartett mit ein paar Songs feierte, darunter „Cool“ aus der West Side Story, das Landgren auch ebenso cool sang. Staigers virtuoses Klavierspiel entlockte dem Bandleader anerkennende Blicke, ebenso Strauß' Aktionen am Schlagzeug. Wenn der Drummer links mit der Sturheit eines Metronoms den Takt schlägt und rechts dazu mit größter Freiheit rhythmische Figuren spielt, ist das schlicht grandios.

Natürlich war auch Landgren immer wieder solistisch mit seiner rot schimmernden Posaune zu hören, die er virtuos und musikalisch ungemein abwechslungsreich zum Einsatz brachte, zum Schluss wurde es sogar richtig funkig mit wilden Wawa-Effekten. Und in der Zugabe brachte er mit „Same Old Story, Same Old Song“ sogar das Publikum dazu, aufzustehen, rhythmisch mitzuklatschen und zu singen. Fürs Jazzfest ein Start nach Maß.

