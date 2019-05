Monster und Mythos

4. , 6., 7. und 8. Juni, 20 Uhr: Lost in Time - Frankenstein, Theater in englischer Sprache

5. Juni, 20 Uhr: Frankenstein (1931), Kino in englischer Sprache

7. Juni, ab 18 Uhr: Thementag Frankenstein Reloaded

• I can‘t help you with that - AI and Ethics /•Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen /

• Wissenschaftlicher Vortrag McCreadie Ancillary Justice (De)

8. Juni, ab 18 Uhr. Thementag: The Making of Frankenstein

• "I ought to be thy Adam" - Names and Identity in Frankenstein/•Dear Mrs Woolf/

• The Fascination with Experiments/• "By a Lady" Talk: Ada Lovelace, Mary Shelly - The women behind science-fiction, DE/•"Fearsome and Female: Lily Frankenstein in John Logan‘s Penny Dreadful"

9. Juni, 20 Uhr: Kino Mary Shelley (2017)

Info: Brotfabrik, Kreuzstraße 16, (0228) 43368070; www.brotfabrik-theater.de