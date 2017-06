Festival in Beuel erstmals an zwei Tagen

Bonn. Die Organisatoren vom Green Juice haben sich mächtig ins Zeug gelegt. Der neueste Trailer macht Lust auf mehr: mehr Tage, mehr Bands, mehr Musik.

Von general-anzeiger-bonn.de, 09.06.2017

Am Freitag, 18. August 2017, ab 14.30 Uhr und am Samstag, 19. August 2017, ab 11.30 Uhr heißt es im Park Neu-Vilich in Beuel "es wird gerockt". Das zehnjährigen Jubiläum wird mit zwei Festivaltagen gefeiert, an denen insgesamt 13 Bands auftreten.

Zu den musikalischen Highlights zählen dieses Jahr die Niedersachsen von Madsen und die schwedische Rockband "Royal Republic". Die Tickets kosten im Vorverkauf 25 Euro und können hier bestellt werden. Weitere Infos gibt es unter www.green-juice.de.