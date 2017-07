Rheinaue im Zeichen des Rock

Bonn. Der erste Tag wurde hart. Und heiß. Und laut. Zumindest in den Rheinauen, die bis kurz vor Mitternacht ganz im Zeichen des Rock stand.

Von Thomas Kölsch, 08.07.2017

Zum dritten Mal hat die Rockaue ihre Pforten geöffnet, und einmal mehr feierten bei sommerlicher Hitze Tausende bis in die späten Abendstunden ab. Nach und nach kamen die Besucher auf das Gelände, jede neue Straßenbahn spuckte weitere Musikfans aus.

Das Publikum ist in diesem Jahr einheitlicher, ebenso wie die Musik: Im Gegensatz zum vergangenen Jahr hat das Organisationsteam um Maria Hülsmann diesmal auf Elektro- und Pop-Klänge verzichtet und verspricht dafür eine amtliche Dröhnung für alle Liebhaber der etwas wuchtigeren Gangart. Auf der Hauptbühne wird richtig aufgedreht, ebenso wie auf der Rock'n'Heavy-Bühne, die fest im Griff von Metal- und Trancecore-Bands ist.

Und auch die Talent Stage lässt sich nicht lumpen. Hier spielt vor allem der lokale und regionale Nachwuchs wie Ultraschall oder Suburbian Rex, parallel dazu treten etwa To The Rats And Wolves, Skinny Lister oder Radio Havanna auf. Headliner waren dann am Abend die Garagenrocker Danko Jones, die deutschsprachige Metal-Formation Callejon sowie die Mittelalterrock-Legenden von In Extremo.