"Eine ganze Stadt klingt"

Bonn. Im Rahmen der Bonner Stadtgartenkonzerte gibt es am kommenden Samstag 14 Konzerte auf verschiedenen Plätzen in Bonn zu hören - und das kostenlos. Ein Überblick.

Von Emma Dietl, 07.08.2019

Im August zeigt sich Bonn einmal mehr von seiner musikalischen Seite. Die Stadtgartenkonzerte füllen jedes Wochenende den Alten Zoll mit Jazz, Blues und akustischem Rock. Am Samstag wird es in Bonn aber besonders laut. Hinter so mancher Ecke überrascht Musik Besucher und Bewohner der Stadt - mehr als 14 Konzerte sind auf vier Plätzen in der Bonner Innenstadt geplant. Das Kulturamt der Stadt Bonn bietet mit der Unterstützung verschiedener Kooperationspartner ein Programm von 14 bis 19 Uhr an. Die Veranstaltung findet zum fünften Mal in Bonn statt und ist an allen Orten kostenlos.

Friedensplatz

Die Musikstation des Jugendvereins Kleiner Muck präsentiert auf dem Friedensplatz unter anderem Rock aus Bonn und der Region. Seit 2009 fördert die Jugendkulturplattform Kultur- und Musikprojekte. Das Programm gestaltet sich wie folgt:

14 Uhr: Strangers & Friends – handmade music

15.05 Uhr: Chamistry - Rock aus Bonn

16.10 Uhr: Djanga - Kölner Alternative Rock

17.15 Uhr: Twentyseven - Indie Rock

18.05 Uhr: Max Scheer - Singer/Songwriter

In den Pausen legt DJ Linuso auf.

Bottlerplatz

Veranstalter Saman Haddad nimmt die Besucher der Viertelbar am Bottlerplatz mit auf eine musikalische Reise. Internationale Straßenmusiker spielen am Nachmittag unter freiem Himmel:

14 Uhr: Morgenrot Ensemble - Syrische-, türkische- und westliche Fusion



15 Uhr: Trio Picon - Jiddischer Tango und mehr



16.20 Uhr: Die Romanowskis - GypsySwing und BalkanJazz



17.40 Uhr: Kozma Orkestar - Westöstliche Brassbeats und Urban-Folk

Stadtmusik – Eine Stadt klingt! Impressionen aus den vergangenen Jahren. Foto: GA-Archiv Junge Musiker spielen 2016 bei der Stadtmusik.

Foto: Sabine Böttcher Musik auf dem Bottlerplatz Bonn.

Foto: Sabine Böttcher Mustik auf dem Bottlerplatz Bonn.

Foto: Sabine Büttner Musik auf dem Bottlerplatz Bonn.

Foto: Sabine Büttner Musik auf dem Bottlerplatz Bonn.

Foto: Sabine Büttner Musik auf dem Bottlerplatz Bonn.

Foto: Sabine Büttner Bläser spielen zwischen Besuchern auf dem Bottlerplatz in Bonn.

Foto: Sabine Büttcher Musik auf dem Bottlerplatz Bonn.

Foto: Sabine Büttcher Saman Haddad veranstaltet und moderiert die Konzerte auf dem Bottlerplatz in Bonn.

Foto: Sabine Büttcher Musik auf dem Bottlerplatz Bonn.

Foto: GA-Archiv Stadtmusik auf dem Bonner Marktplatz.

Foto: GA-Archiv Gitarren und ein Banjo auf der Bühne.

Foto: GA-Archiv Der Brunnen am Sterntor in der Bonner Innenstadt. Auf dem Bottlerplatz daneben finden am Samstag Konzerte statt.

Foto: GA-Archiv Gitarrenmusik in Bonn.

Foto: GA-Archiv Zu der Stadtmusik wurde 2016 auch getanzt.

Foto: GA-Archiv Gitarrenmusik in Bonn.

Foto: GA-Archiv Publikum bei den Konzerten der Stadtmusik.

Marktplatz

Die Konzertreihe "Jazzbäckerei" hat ihren Standort für Jazzmusik eigentlich in der Kulturkneipe Brotfabrik in Bonn-Beuel. Am Samstag bringen die Betreiber Jazz und Weltmusik auf den Marktplatz:

14 Uhr: Tango Nómade - Tango Fado Argentinische Folklore

15.20 Uhr: Schlagsaiten Quantett - Gypsy Latin Acoustic Rock

16.40 Uhr: Marion Lenfant-Preus & Johann May - Jazzgitarre und Stimme

18 Uhr: Amariszi - Balkan-Jazzpop

Kaiserplatz

Der Veranstalter M&M - World Music Sounds lädt zu internationaler Musik auf dem Kaiserplatz ein. Für das Konzert in Picknick-Atmosphäre können Decken und Campingstühle auf die Wiese mitgebracht werden.

Von 14 bis 19 Uhr spielen Künstler aus Lateinamerika, Frankreich und Deutschland.

Im Stadtgarten geht es weiter

Wer nach den Klängen in der Innenstadt noch nicht genug hat, auf den warten die Konzerte im Stadtgarten am Alten Zoll. Ab 18.30 Uhr wird das 25. Jubiläum der Toys2Masters gefeiert. Der Wettbewerb für Newcomer fördert jedes Jahr junge Bands und Solokünstler in Nordrhein-Westfahlen. Vier ehemalige Künstler des Wettbewerbs spielen auf der Open Air Bühne. Darunter ist Pop-Gruppe Helga Weiss aus Köln und das Indie-Quartett Wildfire.