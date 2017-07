Mit einer Ballade hat er die Menschen sofort

Inhaltsverzeichnis 1. Der Bonner Trompeter Semmel im GA-Interview 2. „Wir spielten in der legendären Altstadtkneipe Pinte“ 3. „Töne gehen direkt ins Herz, in den Bauch, in die Seele“

BONN. Der Trompeter Reiner Semmel Brothuhn feiert einen besonderen Geburtstag und blickt zurück auf fünf ereignisreiche Jahrzehnte in der Bonner Musikszene.

Am Bonner Rheinufer, Höhe Plenarsaal, steht ein Trompeter und intoniert eine Melodie: „Happy Birthday to you“. Er zielt mit seinem Instrument auf ein Schiff, das vor wenigen Minuten am Brassertufer abgelegt hat und mit einer illustren Geburtstagsgesellschaft nach Linz unterwegs ist.

Der Kapitän des Katamarans Filia Rheni vernimmt das ungewöhnliche Signal – und deutet es richtig. „Das ist doch der Semmel“, ruft Clemens Schmitz, „den nehmen wir noch mit.“ Schmitz manövriert die „Tochter des Rheins“ außerplanmäßig ans Ufer und nimmt den Trompeter an Bord. Reiner Semmel Brothuhn ist geladener Gast, er hat das Schiff verpasst und kann sich in solchen Fällen auf seinen hohen Bekanntheitsgrad verlassen. So geschehen im Juni vor zwei Jahren.

Semmel heißt Semmel, weil er Brothuhn heißt. 1949, da war er sieben Jahre alt, kam er zu den Pfadfindern, wo jeder Junge einen Spitznamen hatte. Aus Brothuhn wurde erst „Brötchen“, dann „Semmel“. Der kleine Reiner konnte damit leben: „Klar, bei diesem bekloppten Nachnamen war ich froh, dass man mich nicht Brathuhn nannte“, sagt er und lacht auf seine einnehmende Art.

Die gute Laune machte er früh zu seinem Beruf. Ab 1969 versorgte der agile Trompeter die Bonner Republik mit einem musikalischen Grundrauschen. Kein Bundespresseball, keine Gartenparty in den zahlreichen Landevertretungen ohne Semmel und seine Hot Shots. Die Konzerte kann er nicht mehr zählen, aber die Jahre: Am 25. Juli feiert Semmel seinen 75. Geburtstag. Mit ihm sprach Heinz Dietl.

Foto: Benjamin Westhoff Semmel

GA: In ein paar Tagen steht ein Geburtstag an. Alles klar soweit?

Semmel: 75, ja. Das hätte keiner gedacht. Und alles, was ich in diesen Jahrzehnten gemacht habe, war so nicht geplant.

GA: Was war nicht geplant?

Semmel: Ich habe die Ansprüche des bürgerlichen Umfelds, aus dem ich stamme, nie erfüllt. Der Leiter meines Gymnasiums war der Ansicht, ich hätte nicht die geistigen Gaben, jemals ein Abitur zu schaffen. Daraufhin habe ich die höhere Handelsschule besucht. Seither kann ich Schreibmaschine, zehn Finger blind.

GA: Hilft das an der Trompete?

Semmel: Bei der Trompete musst du maximal bis drei zählen können, sie hat nicht mehr Griffe. Aber die kaufmännische Ausbildung hat mich geprägt, auf diesem Sektor kann mir kein Mensch mehr was vormachen.

GA: Das Abitur steht trotzdem in Semmels Biografie. Wie kommt’s?

Semmel: Mein Unterbewusstsein hat mich gesteuert. Ich wollte meine Gymnasiallehrer, das waren in den 50er Jahren noch überwiegend alte Nazis, eines Besseren belehren. Am Hessen-Kolleg in Kassel stieß ich dann auf meine erste Band.

GA: Welche Musikrichtung?

Semmel: Nach dem Krieg war Deutschland von Dixieland überschwemmt. Dieser Mode haben wir uns nicht angeschlossen. Wir spielten klassischen Hot Jazz, also die schwarze Bigband-Musik aus den 20ern, zum Beispiel von Fletcher Henderson.