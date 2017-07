Dauerregen in Bonn

Geboren am 25. August 1987 im schottischen Bishopbriggs. Mit 12 Jahren lernt sich Gitarre.

2007 fällt sie mit dem Song „Mr. Rock & Roll“ auf, geht mit Paul Weller auf Tournee.

Ein Jahr später gelingt ihr der Durchbruch mit dem Debütalbum: „This Is The Life“ und auch ihre nächsten beiden Alben erreichen in Deutschland Platz 1.

2009 und 2011 wird sie mit dem Echo ausgezeichnet.