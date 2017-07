Abenteuer Fremde

BONN. Das Programm der fünften Filmnächte im Friesdorfer Freibad vom 28. Juli bis 5. August umfasst drei Spielfilme und einen Reisebericht. Eine Vorschau.

Das haben die Einwohner des 500-Seelen-Ortes Marly-Gomont so auch noch nicht gesehen: 1975 kommt der neue Landarzt mit seiner Familie dort an. Nur dass Seyolo Zantoko aus Zaire stammt. Und dass Exotik eine Sache ist, das Vertrauen in seine medizinischen Fähigkeiten aber offenbar eine ganz andere. Jedenfalls hat Zantoko herzlich wenig zu tun und somit Zeit, Bauer Jean auf dessen Hof zu helfen und die Abende beim Dartspielen in der Dorfkneipe zu verbringen, um den Leuten dort ein Stück näher zu kommen – während seine Frau aus Frust und Einsamkeit für 4000 Francs mit der Heimat telefoniert und Tochter Zivi sich erst in der Schule und anschließend im örtlichen Fußballklub durchsetzt. Doch nach und nach gewinnt der neue Doktor an Sympathie und an Patienten.

An diesem Punkt des – übrigens auf einer wahren Geschichte beruhenden – Films „Ein Dorf sieht schwarz“ dürften Regisseur Julien Rambaldi, Hauptdarsteller Marc Zinga und der „Rest“ der Besetzung die Herzen der Zuschauer längst erobert haben. Wieder eine französische Komödie, die den Clash der Kulturen mit ironischer Leichtigkeit und Tiefenschärfe ausspielt. Wovon sich die Besucher zum Abschluss der „Filmnächte im Friesi 2017“ am Samstag, 5. August, persönlich überzeugen können.

Weltoffenheit oder Voreingenommenheit gegenüber dem Fremden; Abenteuerlust und die Herausforderungen, die das mit sich bringt, stehen im Fokus des des kleinen Festivals an vier Abenden. Gastgeber sind sind – so ist es Brauch – die Freibad Freunde Friesdorf in Zusammenarbeit mit der Bonner Kinemathek. Und eine ebenso beliebte Tradition im Friesi ist die Kombination aus Schwimmen und Open Air Kino. Einlass ist ab 20 Uhr. Bis 21 Uhr können die Becken noch genutzt werden. Der Film startet dann mit Einbruch der Dämmerung gegen 21:30 Uhr. Die Filme werden jeweils am Folgetag (Beginn: 17 Uhr) im Kino der Brotfabrik, Kreuzstraße 16, in Beuel wiederholt. Auch ohne Badeanzug.

Die Hartmanns zur Eröffnung

Zur Eröffnung am Freitag, 28. Juli, heißt es „Willkommen bei den Hartmanns“. Regisseur Simon Verhoeven hat mit Senta Berger und Heiner Lauterbach als wohlhabendem Münchner Ehepaar mit den besten multikulturellen Absichten eine turbulente, süffisant-boshafte Integrationskomödie vorgelegt. Die Aufnahme eines nigerianischen Flüchtlings und dessen Familie jedenfalls führt von einer Eskalation in die nächste. Für die Hartmanns ziemlich turbulent – für das Kinopublikum ein veritabler Spaß.

Weiter geht es am Samstag, 29, Juli mit „Lion“ – einem preisgekrönten Drama nach einer ebenfalls wahren Geschichte, erzählt von Garth Davis, mit Dev Patel, Rooney Mara und Nicole Kidman. Ein fünfjähriger Junge wird durch ein tragisches Schicksal aus seiner indischen Kleinstadt im Nordwesten zunächst in die Megacity Kalkutta und dann zu Adoptiveltern nach Australien verschlagen. 25 Jahre später ermöglicht ihm die Technologie, seiner Heimat und seiner Identität nachzuspüren.

Wie die Welt um sie herum aussieht, das wollten auch Patrick Allgaier und Gwen Weisser erkunden, als sie im Frühjahr 2013 von Freiburg gen Osten aufbrachen, um dreieinhalb Jahre und 97 000 Kilometer später zu dritt wieder nach Hause zurückzukehren. Mit kleinen Budget, Neugier und Spontanität erkundeten sie Tadschikistan, Georgien, Iran, Pakistan, China und die Mongolei, Japan und Mexiko. Nach der Geburt ihres Sohnes Bruno ging es dann noch mit einem alten VW-Bus durch Mittelamerika. Bei seinem Debüt im Rex im Juni begeisterte der Reisebericht „Weit“ an drei Tagen mehr als 1000 Zuschauer. Am Freitag, 4. August, im Friesi dürfen einige dazukommen.

Infos: . Friesdorfer Freibad-Filmnächte, Freibad Friesdorf, Margaretenstraße 14. Beginn je 21.30 Uhr, Eintritt 7 Euro, ermäßigt 6 Euro, www.friesi.org