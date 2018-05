Kunst und Kultur

So wie im vergangenen Jahr wird die Fabrik 45 auch diesmal ihre Türen für Besucher öffnen.

BONN. Viele Bonner Kultureinrichtungen bitten am Sonntag, 13. Mai, zum großen Macke-Viertel-Fest zwischen Frankenbad und Viktoriabrücke.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.05.2018

Am Sonntag, 13. Mai, findet zum siebten Mal das Macke-Viertel-Fest statt, zu dem kulturelle, religiöse und gemeinnützige Einrichtungen einladen. In der hauptsächlichen Zeit von 14 bis 18 Uhr bieten Künstler, Musiker, Gastronomen verschiedene Programmpunkte für die Besucher des Festes. Dazu zählen Ausstellungen, Workshops, Graffiti-Sprayen, Theatervorstellungen und Führungen.

Die Initiatoren wollen das nachbarschaftliche Miteinander in dem Viertel stärken. Dazu zählen einige Vereine, wie unter anderem das Künstlerforum, der Bonner Kunstverein, das Frauenmuseum sowie religiöse Vereine wie DITIB oder die Kirchengemeinde St. Petrus.

„Wir selektieren nicht – und wir bestimmen nicht, was Kunst sein darf. Wir schaffen Freiräume für Kunst“, sagte Natascia Cuschie von der Fabrik 45 im vergangenen Jahr. Das Fest, das aus der spontanen Straßenaktion „Kunterbunt gegen Nazis“ entstand, will sich der Kunst und ihren Spielrichtungen widmen.

Um all die versteckten Orte zu zeigen, in die viele Bonner noch nie einen Fuß gesetzt haben, bieten die Organisatoren Rundgänge an. Die Routen sind auf dem Flyer zur Veranstaltung eingezeichnet und leicht zu finden.