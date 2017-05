Freiräume für Kunst in Bonn

BONN. 25 Bonner Kultureinrichtungen bitten am 13. Mai zum großen Macke-Viertel-Fest zwischen Frankenbad und Viktoriabrücke. Wir haben mit den Organisatoren gesprochen.

Von Martin Wein, 30.04.2017

Die junge Frau hatte Nerven wie Drahtseile. Oder sie war sehr geschmeichelt. Oder August Macke hat kräftig auf die Farbtube gedrückt. 200 Mal saß Lisbeth Gerhardt jedenfalls in nicht einmal zehn Jahren Porträt für ihren Freund und späteren Ehemann August Macke. Der 16-Jährige hatte sich anfangs unter dem Vorwand ins Haus des Pharmazie-Geräte-Fabrikanten Carl Gerhardt in der Bornheimer Straße 96 eingeschlichen, um angeblich ihren Bruder zu zeichnen.

Jedenfalls mangelte es dem Teenager nicht an Charme. „Mit Kraft und Lebenslust, deren wir selbst genug zu haben dachten, hat er uns überschüttet“, schrieb sein Freund Wilhelm Schmidtborn später. Und Klara Drenker-Nagels, die heutige Direktorin im August Macke Haus, fasst knapp ein Jahrhundert später zusammen: „Macke war ein Strippenzieher und schon bald die Integrationsfigur der künstlerischen Avantgarde im Rheinland – und auch einer der interessanten Menschen in seinem Viertel.“

Ganz in seinem Sinne unterstützt Drenker-Nagels deshalb die Kooperation, die sich zwischen ihrem Museum, dem Bonner Kunstverein und neun Galerien und Orten freier Kunstpräsentation zwischen Frankenbad, Viktoriabrücke und Altem Friedhof entwickelt hat. Zusammen mit Vereinen, Initiativen und Institutionen laden sie alle gemeinsam für den 13. Mai zum sechsten Fest ins Macke-Viertel.

"Wir schaffen Freiräume für Kunst“

Räumlich entfernt von den etablierten und finanzstarken Bonner Dickschiffen an der Museumsmeile ist rund um das Macke Haus im bislang kaum definierten Viertel eine respektable Subkultur entstanden, die sich längst gegenseitig beflügelt und als Perpetuum mobile immer neue Ideen gebiert. Viele kreativ Interessierte lieben hier den Charme des Understatements, der etlichen Orten den Charakter eines Geheimtipps belässt.

„Wir selektieren nicht – und wir bestimmen nicht, was Kunst sein darf. Wir schaffen Freiräume für Kunst“, sagen zum Beispiel Natascia Cuschie von der Fabrik 45 und Pasquale Demeco mit seinem „Kunstversorgungsquartier“ S.y.l.a.ntenheim. Demeco setzt diesen Anspruch womöglich am demonstrativsten um. Mit einem umgedrehten Bundesadler und Einladungen in behördlichem Duktus spielt er auf die Asylregeln des Bundes an. Die Abkürzung im Namen steht hingegen für „Support Your local Artist“ – also eine Bewegung zur Unterstützung der lokalen Kunstszene. Seit 2012 stellt Demeco seinen „Sylanten“ jeweils für einige Wochen seine Räumlichkeiten zur Verfügung. Der Bedarf ist groß, der Platz bis Ende des Jahres vergeben.

Fest entstand aus Straßenaktion

„Kein Künstler arbeitet für sich allein. Alle brauchen das Publikum, und den Austausch“, erklärt Natascia Cuschie, die in ihren Räumen schon manche Gruppe hat entstehen sehen. Zum Macke-Viertel-Fest präsentiert sich hier das Künstlernetzwerk Crossart international mit Malerei, Skulptur, Fotografie und Computergrafik.

Das Fest, das aus einer spontanen Straßenaktion „Kunterbunt gegen Nazis“ entstand, will sich der Kunst und ihren Spielrichtungen widmen. Jeder Beteiligte gestaltet dazu seinen Beitrag selbst. Um aber all die versteckten Orte zu zeigen, in die viele Bonner noch nie einen Fuß gesetzt haben, bieten die Organisatoren zwei Rundgänge an. Die Routen sind auf dem Flyer zur Veranstaltung eingezeichnet und leicht zu finden.

Auch darüber hinaus werden Führungen angeboten. So geht es etwa um 15.30 Uhr vom Macke Haus mit den Freunden des Alten Friedhofs zu Mackes Grabstele. Um 16 Uhr stellt der Vorsitzenden des Kunstvereins, Henning Boecker, die aktuellen Stipendiaten im Atelierhaus des Kunstvereins in der Dorotheenstraße 99 vor.

Und die umtriebigen Mitglieder der Werkstatt Baukultur führen um 13 Uhr durch das Frankenbad sowie um 15 Uhr durch die Altstadt. Und im Macke Haus zeigen Architekt Thomas Kaldewey und Verantwortliche des Bauherren exklusiv den neuen Anbau – allerdings noch ohne museale Nutzung.

Bands sorgen für Feststimmung

Für Feststimmung sorgen unter anderem der Chor d’acchord mit einem Konzert auf dem Platz vor dem Frankenbad sowie die Bands Schädeltrauma und The Ashtray Heart in der Galerie Kult 41. Besucher können aber auch selbst kreativ tätig werden. Im Kunstverein zeigt Eveline Mürlebach, wie man Postkarten im Stile Mackes gestaltet. Wer einen Negativ-Film in die Schaumburg mitbringt, der kann im Rotlicht des Fotolabors selbst einen Positiv-Abzug belichten. Aber wehe, einer macht vorzeitig die Tür auf!

Und in der Fabrik 45 werden Porträts nach Polaroid-Abzügen gemalt. Das hätten der bis über beide Ohren verliebte August Macke und seine Lisbeth allerdings nicht gewollt. Wer weiß, ob die zwei dann überhaupt ein Paar geworden wären in der Bornheimer Straße 96.

Wenn das Macke-Viertel durch eine Verkehrsberuhigung, mehr Parkplätze und Bäume in der Bornheimer Straße, wie von der Stadt lange versprochen und nun aktiv geplant, demnächst mehr Wohn- und Aufenthaltsqualität bekommt, können auch die Aktiven der Kunstszene davon profitieren. Drenker-Nagels und Cuschie können sich jedenfalls gut auch außerhalb ihres Festes diverse Führungen zu den Kreativorten in der Altstadt vorstellen.

International sind die schwer angesagt. Im Vorfeld der Internationalen Klimakonferenz im November habe es jedenfalls bereits Anfragen für Veranstaltungen an kreativen Orten jenseits der nüchternen WCCB-Räume gegeben. „Und August Macke kennt schließlich die ganze Welt“, sagt Cuschie.

Info: Macke-Viertel-Fest, 13. Mai, 13 bis ca. 18 Uhr. Der Eintritt ist bei allen beteiligten Institutionen frei. www.august-macke-haus.de/veranstaltungen