Von Autoren mit Down-Syndrom

Das Wort KULTUR bedeutet Konzerte, Jazz-Musik oder auch Klassik, Lesungen aus Büchern, Gemälde-Ausstellungen, Museumsbesuche. Kultur ist alles Mögliche.

KULTUR ist wichtig, weil es Spaß macht. Die Leute gehen ins Konzert um ihre Lieblingsgruppen zu hören. Mir macht es auch Spaß, ins Konzert zu gehen. Ohne Musik kann ich nicht leben.

In der Zeitung liegt jeden Monat das Kultur- und Konzertprogramm aus Elmau (in der Nähe von Klais, da wohne ich). Und in Oberammergau wird in diesem Sommer 2018 ein Theaterstück von Friedrich Schiller aufgeführt, es heißt: Wilhelm Tell. In Garmisch gibt es auch die Blasmusik-Konzerte und auch Bauerntheater. Das sind meine Beispiele hier um die Ecke. Drüben in Amerika habe ich Opern gesehen von Verdi bis Mozart. Das war in Tacoma. In Seattle war ich in der Benaroya Hall. Da habe ich viel Classic Music gehört wie die Moldau von Smetana und Musik von Gustav Mahler und Mozart und Beethoven.

Das Wort KULTUR ist auch ein KULTURBEUTEL, den benutze ich immer, wenn ich auf Reisen gehe. Da drin ist Zahnbürste, Zahncreme, Rasierzeug und Haarshampoo, auch ein Kamm.