28.01.2017 Bonn. Der Bonner Fotograf Franz Fischer wird 80 Jahre alt. Eine Ausstellung im Stadthaus würdigt sein Werk. Viele seiner Fotos entstanden für den General-Anzeiger.

Wenn Franz Fischer in Aktion tritt, ist immer geballte Erfahrung im Spiel. Er kennt die Bonner Kunstszene und das Kulturleben der Stadt wie kaum ein anderer, sucht stets das Gespräch.

Foto: Franz Fischer Franz Fischers Porträt von Elfriede Jelinek.

Seit nahezu einem halben Jahrhundert ist er in Bonn und der Region unterwegs, seit den 70er Jahren hält er mit der Kamera fest, was sich in Galerien und Museen, auf den Theaterbühnen und im Literaturbetrieb tut. Oft war er dabei für den General-Anzeiger unterwegs. Anfangs arbeitete er in Schwarz-Weiß, eigenhändig wurde in der Dunkelkammer auf Baryt-Papier abgezogen, später digital und in Farbe. So richtig warm geworden ist Fischer mit der digitalen Fotografie nie, eine Nachbereitung am Computer, auch die Archivierung im Rechner lehnt er kategorisch ab.

Foto: Franz Fischer Franz Fischers Porträt von Joseph Beuys.

Rückblickend sind es die präzise durchgearbeiteten Schwarz-Weiß-Bildnisse, die seinen Rang als exzellenter Porträtist unterstreichen. Er hat fesselnde Studien von Joseph Beuys geschaffen, aber auch wunderbare Porträts etwa von Heiner Müller, Elfriede Jelinek, Martin Walser und Ralph Giordano, um nur einige zu nennen.

Die Köpfe der Bonner Kultur hat Fischer akkurat ins Bild gesetzt: Kunstvereins- und Macke-Haus-Chefin Margarethe Jochimsen als umtriebige Kulturarbeiterin, den Opernchef Gian-Carlo del Monaco als flamboyanten Sonnenkönig mit Riesenzigarre, den Kabarettisten Bill Mockridge als verträumten Gitarrenspieler.

Schon als Jugendlicher begeisterter Fotograf

Am Samstag wird Fischer 80 Jahre alt. Der 1937 in Walsrode geborene und in Essen aufgewachsene Franz Fischer begeisterte sich schon als Jugendlicher für die Fotografie. Als 16-Jähriger zog er mit einer Voigtländer 6x9-Rollfilmkamera los. Er wäre gerne Industriefotograf geworden, ließ sich später von Edward Steichens fantastischem Projekt „Family of Man“ zu Porträts inspirieren. Schließlich entschied er sich aber nach dem Abitur für eine andere Karriere. Fischer schlug eine Verwaltungslaufbahn ein, trat als Diplom-Finanzwirt ins Finanzministerium ein.

Seiner Leidenschaft Fotografieren ging er nun nach Feierabend und am Wochenende nach. Fischer unterhält sich gerne bei seinen Fototerminen. Das angehäufte Wissen und die fotografischen Eindrücke machen ihn zu einem begehrten Chronisten – der Anruf aus der Redaktion mit einem konkreten Bildwunsch wird von Fischer in der Regel mit der sofortigen Lieferung eines entsprechenden Foto-Abzugs oder einer Bilder-CD beantwortet. Fischers Archiv ist eine wahre Fundgrube. Genauer gesagt: war es. Denn seit einigen Jahren gibt er seine Schätze portionsweise ins Bonner Stadtarchiv. 2010 hatte er dem Archivchef Norbert Schlossmacher 50 000 Abzüge übergeben. Mitte vergangenen Jahres wanderten 70 dicke Aktenordner voller Fischerfotos ins Stadtarchiv – sie werden sukzessive von Dorothee van Rey erfasst. Eine Herkulesaufgabe mit Langzeitwirkung, denn Fischer fotografiert weiter, Bild um Bild um Bild.

Im Stadthausfoyer wird am 2. Februar, 17 Uhr, die Ausstellung „Begegnungen – Künstlerporträts von Joseph Beuys bis Kurt Masur“ mit Fotografien des Fotografen Franz Fischer eröffnet. (Thomas Kliemann)