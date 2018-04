Kulturabend in der Villa Hammerschmidt

Bonn. Schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Kölner Schriftsteller Heinrich Böll gewürdigt. Der Nobelpreisträger wäre im Dezember 100 Jahre alt geworden.

Der 100. Geburtstag, den Heinrich Böll im Dezember vergangenen Jahres begangenen hätte, war für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Anlass, den Schriftsteller und Nobelpreisträger gleich zweimal zu würdigen. Nachdem der junge, rheinische Böll bei einer Feierstunde im Dezember in Berlin im Mittelpunkt gestanden hatte, ging es am Sonntagabend vor Gästen aus der Bonner und Kölner Kulturszene in der Villa Hammerschmidt um den „gereiften, sehr politischen und internationalen Böll“, wie Steinmeier in seiner Begrüßungsrede ankündigte.

Steinmeier reflektierte über die langjährige Freundschaft des deutschen Böll (1912-1985) und seines russischen Schriftstellerkollegen Lew Kopelew (1912-1997), die sich 1962 in Moskau kennenlernten. Es war laut Steinmeier „ihre Haltung, die sie miteinander verband: Anstand, Anständigkeit, Verantwortungsgefühl, eine tiefe Abneigung gegen die Zumutungen eines totalitären staatlichen Zugriffs auf den Menschen und schließlich der Glaube an die Vernunft der Poesie.“ Er vermisse sie besonders in den vergangenen Jahren, so Steinmeier, „in denen vieles infrage gestellt wird, woran sie und woran wir alle geglaubt hatten.“

Die Frage, wie aktuell Böll heute noch ist, fiel im anschließenden Vortrag Helmut Böttigers ebenso positiv aus wie in der von ihm moderierten Diskussion mit dem niederländischen Autoren Geert Mak und dessen britischer Kollegin Priya Basil, die Bölls Bedeutung überaus klug herausarbeiteten. Beeindruckend auch die Lesung aus dem Briefwechsel zwischen Böll und Kopelew mit Benjamin Höppner und Guido Lambrecht. Und als Überraschung sang TV-Star Jürgen Tarrach, begleitet von Ingvo Clauder am Klavier, französische Chansons.