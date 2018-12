Wettbewerb im WDR

Köln. Bei der WDR–Castingshow "Der beste Chor im Westen" hat der Chor "Bonn Voice" das Finale gewonnen. Der Aachener Chor "Flow" belegte den zweiten Platz des Wettbewerbes.

Von Thomas Faßbender, 14.12.2018

Im Finale der letzten fünf Teinehmer schafften es schließlich, Bonn, Köln und Aachen unter die letzten drei Chöre, für die die Fernsehzuschauer per Telefon abstimmen konnten. Im Zuschauervoting wurden die Bonner Sängerinnen und Sänger dann mit 49,3 Prozent zum Sieger gewählt. Flow aus Aachen (39,1 Prozent) wurden zweiter und Die Erben aus Köln (11,6 Prozent) belgten den dritten Platz.

Der Bonner Chor Bonn Voice hatte bereits am vergangenen Freitag im Halbfinale einen der fünf begehrten Finalplätze bei der WDR-Castingshow „Der beste Chor im Westen“ ergattert. Während die TV-Zuschauer für vier andere Chöre votierten, zogen die Sängerinnen und Sänger aus der Beethovenstadt erst per Wildcard der Jury ins Finale ein. Zehn Chöre waren in Köln-Bocklemünd bei der Live-Sendung insgesamt dabei.

In der Jury des WDR saßen Natalie Horler (Frontfrau von Cascada), Jane Comerford (Hochschuldozentin und Leadsängerin von Texas Lightning), Rolf Schmitz-Malburg (WDR Rundfunkchor) und Giovanni Zarrella (Sänger und Moderator).

Aachener Chor "Flow" begeistert die Jury, aber Zuschauer wählen "Bonn Choice" zum Sieger

Die Entscheidung, welcher Chor letztendlich den Wettbewerb gewinnt lag bei den Zuschauern, die per Telefon ihr Voting abgeben konnten.

Der Aachener Chor Flow hatte nach Meinung der Jury die Nase vorn, aber am Ende durften sich die Sängerinnen und Sänger von "Bonn Voice"über die 10.000 Euro Siegprämie freuen.