Ausstellung im Landesmuseum

Bonn. Fotokünstler Klaus Mettig mit begeisternden Aufnahmen aus Dehli, Ramallah und Schanghai in der Ausstellung "Reisender ohne Fahrschein" im Bonner LVR-Landesmuseum.

Mittendrin im Geschehen ist der Betrachter von Klaus Mettigs großformatigen Fotografien. Er erlebt die Tristesse einer Einöde am Rand von Delhi und im Kontrast dazu den architektonischen Wahnwitz der seelenlosen Skyline von Dubai, spürt das bunte Treiben unweit eines Basars und steht gleichsam mitten im Menschen- und Fahnenmeer an einem belebten Platz in Ramallah. Es sind breite, in der Regel drei Meter messende, flache Panoramen, unglaublich detailreich, exzellent aufgenommen und vergrößert.

Das LVR-Landesmuseum hat dem 1950 geborenen Fotokünstler eine unbedingt sehenswerte Werkschau ausgerichtet, die mit 30 Großfotos und sieben Vierertableaus einen ausgezeichneten Überblick über das Werk dieses „Reisenden ohne Fahrschein“ bietet, wie die Schau betitelt ist. Der Titel zitiert Jean-Paul Sartre. Der Zufall will es, dass man Mettigs frühe politische Fotografie, die Dokumentationen von Aktionen und aus dem Leben der Düsseldorfer Künstlerszene gegenwärtig in der Ausstellung seiner Frau Katharina Sieverding parallel in der Bonner Bundeskunsthalle sehen kann.

Der politische Impetus ist auch in den Serien im Landesmuseum zu spüren. Mettig ist kein Tourist, der Sehenswürdigkeiten knipst, aber er sei auch „kein Kriegsreporter“, wie er sagt. Und doch ist seine Perspektive auf Delhi und Ramallah, Schanghai, Kathmandu und New York die eines feinfühligen Chronisten, der sich für Menschen und deren Lebensräume interessiert, für Verwerfungen und Missstände. „Ich begebe mich in Situationen“, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung, „und ich werde Teil der Situation“. Seine Methode ist die der sanften Annäherung, „ich lege Wert darauf, akzeptiert zu werden“. Das sieht man den Gruppen, die er fotografiert, an: Da ist nichts gestellt, der Fluss des Lebens zieht vorbei, kaum jemand beachtet den Fotografen. Das verwundert, zumal Mettig mit seiner Kleinbildkamera und der Linhof Technorama-Rollfilmkamera nah ran muss.

„Ich verbringe viel Zeit an den Orten, lebe und arbeite dort.“ Und dort recherchiert Mettig „wie die politischen Bedingungen das Leben der Menschen formen“. Es sind nur einfache Planen, die in einem Slum am Rande von Delhi vor dem Regen schützen. Mettig hat die bizarre, menschenleere „Dächerlandschaft“ fotografiert, durch die eine moderne und eine verrottete Pipeline laufen. Das nächste Bild der Serie geht näher ran, zeigt in einem Meer von Plastikmüll, das bis an den verdreckten Fluss heranreicht, ein Puzzle aus wackligen Hütten, Fahrrädern, Hunden, Kindern und Erwachsenen.

"Mein Beruf ist Künstler"

Eigentlich ist das die Arbeit eines Fotoreporters oder Dokumentaristen. Mettig jedoch sieht sich als Künstler, „das ist mein Beruf“. Dokumentation oder gar Anklage und Voyeurismus seien seine Sache nicht. Er ist skeptisch: „Was dokumentiert wird, muss nicht der Wirklichkeit entsprechen“, sagt er spitzfindig. Und lobt dennoch die Fotografie als ein Medium, „das mit der Wirklichkeit arbeit“. Das fasziniert ihn. Mettig fotografiert aus Prinzip analog mit der Kleinbildkamera oder Technorama-Rollfilmkamera, Format 6 mal 17.

Im heimischen Labor werden die Filme belichtet, entstehen Vergrößerungen, sogar die Riesenabzüge sind aus eigener Produktion. So kann Mettig jeden Schritt selbst steuern und überwachen. Das Ergebnis ist eine atemberaubende Prägnanz in den Farb- und Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Sie laden zur ausgiebigen Betrachtung ein, schon allein, weil man jedes noch so kleine Detail „lesen“ will. Das Massenfoto aus Ramallah bietet sich als faszinierendes „Wimmelbild“ an, aber auch die Straßenszenen in Delhi liefern in einem geradezu archaischen Ambiente und wunderbarer Farbigkeit Details ohne Ende.

Mettigs Bilder sind nicht gestellt, wohl aber sehr bewusst komponiert, aus bestimmten Perspektiven aufgenommen. Es ist kein Zufall, dass im Bild von der Brache in Delhi fünf markante Fahrräder wie auf einer Bühne stehen, sich dahinter Land und Elend entfalten. Die Bühne ist ein häufiges Motiv, der Wechsel aus Totaler und Nahaufnahme ebenso. In sehenswerten Vierertableaus spielt Mettig Konstellationen, Kontraste und Wirkungen durch. „Eine total kalkulierte Geschichte“, sagt er. Die erzählt, wie eine Aufnahme zum Kunstwerk wird.

Landesmuseum Bonn; bis 9. Juli. Di-Fr, So 11-18, Sa 13-18 Uhr. Katalog 29,95 Euro