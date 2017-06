Ein starkes Duo an der Museumsmeile

Luftaufnahme der Museumsmeile an der Friedrich-Ebert-Allee: Bundeskunsthalle mit Dachgarten (links) und Kunsthalle.

Bonn. Vor 25 Jahren eröffneten an der Bonner Museumsmeile die beiden Ausstellungshäuser Bundeskunsthalle und Kunstmuseum. Zwei Häuser - zwei Konzepte, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Am 17. Juni 1992 bekam Bonn endlich ein hauptstädtisches Museumsforum an der Museumsmeile. Mit der vom Bund und von den Ländern initiierten und geförderten Bundeskunsthalle und dem städtischen Kunstmuseum, das von der Rathausgasse an die Friedrich-Ebert-Allee gezogen war, hatte die Stadt Bonn endlich ihr bundesweit beachtetes, repräsentatives Museumsensemble.

Auf der einen Seite, im Kunstmuseum, ein repräsentatives Haus für die ansehnliche städtische Kunstsammlung, auf der anderen Seite eine bundesweit einzigartige Institution, ein Haus ohne eigene Sammlung, aber mit einem breit gelagerten Ausstellungskonzept und einem stattlichen Etat.

Eine Chronik von Bundeskunsthalle und Kunstmuseum Bonn 1949 bis 1992 1949 Die Sammlungsgeschichte des ursprünglich aus der Privatsammlung Obernier entstandenen Kunstmuseums Bonn begann 1949 in der Amtszeit des Direktors Walter Holzhausen (1947–1961) mit dem Ankauf des „Türkischen Cafés“ (1914) und dem „Seiltänzer“ (1914) von August Macke.

1949 Wie der General-Anzeiger am 17. Oktober berichtete, haben 120 geladene Künstler in Bonn die Möglichkeit der Errichtung einer Kunst- und Ausstellungshalle in Bonn diskutiert.

1962 Eberhard Marx wird Direktor des Kunstmuseums (bis 1976), das bis Anfang der 1990er Jahre seinen Sitz in einem umgebauten Bürotrakt in der Rathaugasse hatte.

1977 Das Bundeskabinett erklärt, dass es in einem „geistig-kulturellen Zentrum“ (Kunsthalle) einen wichtigen Beitrag zu einem überzeugenden Hauptstadtkonzept sehe. Gemeint war eine Bund-Länder-Einrichtung, die in der Bundeshauptstadt Bonn Aufgaben der „gesamtstaatlichen Repräsentation“ übernehmen sollte.

1977 Dierk Stemmler wird Direktor des Kunstmuseums, 1985 folgt Katharina Schmidt (bis 1992). Anfang der 1980er Jahre begannen als Teil eines Gesamtkonzepts zur Errichtung von Kulturbauten des Bundes in der damaligen Hauptstadt Bonn die Planungen für einen Neubau.

1981 Das Engagement der Bonner Bürgerinitiativen, des „Fördervereins Kunsthalle Bundeshauptstadt Bonn“ und der Arbeitsgemeinschaft „Mehr Kunst für Bonn“ brachten das Projekt Bundeskunsthalle voran.

1985 Auslobung eines zweistufigen Hochbauwettbewerbs von der Stadt Bonn, der 250 Einzelentwürfe hervorbrachte und auch Ideen für die geplante Bundeskunsthalle einbezog. Beide Museen sollten, trotz der unterschiedlichen Träger, ein Ensemble bilden und durch den heute sogenannten „Museumsplatz“ miteinander verbunden werden. Auf dem späteren Baufeld des Kunstmuseums stand ein Zollamt des Bundes aus den 1950er Jahren, das abgerissen und nach Oberkassel verlagert werden musste. Baubeginn des Kunstmuseums ab 1985 von dem ersten Preisträger des Wettbewerbs, dem Architektenbüro BJSS – Dietrich Bangert, Bernd Jansen, Stefan Scholz, Axel Schultes – und Jürgen Pleuser.

1989 Bundeskanzler Helmut Kohl legt am 17. Oktober den Grundstein für die von Gustav Peichl entworfene Bundeskunsthalle. Die Kunst- und Ausstellungshalle GmbH wird mit Gesellschaftsvertrag gegründet. Wenzel Jacob wird zum Geschäftsführenden Direktor ernannt, Pontus Hulten kurz darauf zum Gründungsintendanten der Kunst- und Ausstellungshalle berufen.

1992 Eröffnung der beiden Häuser am 17. Juni.

Das Timing hätte besser nicht sein können: Jahre nach dem Mauerfall 1989 und in zeitlicher Nähe zum Hauptstadtbeschluss 1991 pro Berlin setzte der Bund an der Bonner Museumsmeile ein Zeichen, das manchem außerhalb der Stadt als seltsam anachronistisch vorkam. Daher die eher bissigen Reaktionen in der überregionalen Presse über den Bonner Doppelpack – insbesondere über die mächtige Bundeskomponente.

Profile & Finanzen Kunstmuseum Bonn Das Kunstmuseum gründet sich auf eine Sammlung von Werken August Mackes, den Rheinischen Expressionisten und Max Ernsts und hat einen Schwerpunkt auf Malerei und internationale Kunst und Fotografie nach 1960. Unter dem Direktor Dieter Ronte (1993-2008) und seinem Nachfolger, Intendant Stephan Berg, wurde dieses Profil ausgebaut.

Bundeskunsthalle Die Bundeskunsthalle fungiert als Ausstellungshalle ohne eigene Sammlung. Das inhaltliche Spek-trum ist weit gesteckt, wie die Themen der Eröffnungsausstellungen zeigte: „Territorium Artis“, „Pantheon der Fotografie im XX. Jahrhundert“, „Erdsicht. Global Change“, „Niki de Saint Phalle“ und „Gustav Peichl. Architekt“. Verantwortlich für das Programm war ab 1992 Intendant Wenzel Jacob, der nach dem Finanzskandal 2007 abberufen wurde. Christoph Vitali leitete die Institution interimistisch bis zum Antritt von Robert Fleck Anfang 2009. Der verließ die Bundeskunsthalle vorzeitig im Jahr 2012. Seit 2013 ist Rein Wolfs Intendant.

Finanzen Der Bau der Bundeskunsthalle kostete 127 Millionen DM, finanziert wird die Bundeskunsthalle aus dem Etat der/des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien mit rund 22 Millionen Euro jährlich. Das Kunstmuseum Bonn kostete 100 Millionen DM, der Etat liegt bei sechs Millionen Euro.

Noch immer mischt sich ein hämischer Unterton in die Berichterstattung, wenn etwa der „Tagesspiegel“ aus Berlin 2012 schreibt: „Das Haus an der Regierungsmeile in Bonn wurde mit seinem Pendant, dem Neubau des Kunstmuseums Bonn, 1992 eröffnet – ein Kind der Vorwendezeit, als Kanzler Kohl das als 'Bundesdorf' geschmähte Bonn zur vollgültigen Hauptstadt ausstaffieren wollte. Die Hauptstadt ging, die Kunsthalle blieb. Fürstlich mit Bundesgeldern ausgestattet...“