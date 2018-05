Museumsmeilenfest eröffnet

Bonn. Das Museumsmeilenfest ist eröffnet. Die Halfpipe-Skulptur von Michel Majerus verwandelte den Museumsplatz mit der eröffneten Ausstellung „The Playground Project“ zum Kunst-Spielplatz und Skater-Mekka.

Von Stefan Hermes, 31.05.2018

Auch wenn die im Vorfeld bereits hoch gelobte und als „Besuchermagnet“ bezeichnete Rutschbahn-Installation von Carsten Höller, die aus einer Höhe von knapp vierzehn Metern vom Dach der Bundeskunsthalle zum Museumsplatz führt ununterbrochen bespielt wurde, waren die meisten Familien bei Temperaturen um die 26 Grad bemüht, bei dem Wasserpavillon von Jeppe Hein („Circular Appearing Room“) die besten Plätze neben den erfrischenden Wasserfontänen einzunehmen.

Zusammen mit der 40 Meter langen Halfpipe-Skulptur von Michel Majerus verwandelte sich der Museumsplatz mit der zum Museumsmeilenfest eröffneten Ausstellung „The Playground Project“ zum Kunst-Spielplatz und Skater-Mekka. Noch bis zum Sonntagabend werden die umfangreichen Kunst-, Kultur- und Unterhaltungsangebote von Bundeskunsthalle, Kunstmuseum, Haus der Geschichte, Deutschem Museum und Forschungsmuseum König ein attraktives und abwechslungsreiches Programm für Familien und alle Kunstinteressierte bieten.

Während des viertägigen Museumsmeilenfestes verschaffen Familien-Kurzführungen einen spannenden Einblick in die aktuellen Ausstellungen der fünf beteiligten Museen. Kinder und Jugendliche können die Nasca-Ausstellung in der Bundeskunsthalle sogar

mit einer Archäologie-Rallye erkunden. Samstagabend werden ab 19.30 Uhr bei der Kunstnacht von Bundeskunsthalle und Bonner Kunstmuseum das israelische Geschwisterduo Kayam, der solo-a-cappella Musiker Dad’s Phonkey sowie die Fusionband Rich'n'Clear zu sehen sein, während es mit Speedführungen in der Bundeskunsthalle und Short-Cuts im Kunstmuseum zur gleichen Zeit Führungen durch die aktuellen Ausstellungen geben wird. Im Auditorium des Kunstmuseums können bis Mitternacht ausgewählte Werke der Videosammlung gesehen werden. Der Eintritt kostet zehn Euro. Alle anderen Veranstaltungen sind genauso kostenfrei wie die Ausstellungsbesuche an Samstag und Sonntag. Das komplette Programm gibt es auf www.ga-bonn.de/museumsmeilenfest