Spitzengehälter in Deutschland

Im Jahr der Bundestagswahl sorgen üppige Managergehälter für Zündstoff. Doch von gesetzlichen Limits halten viele Experten nichts und favorisieren eher andere Wege.

Kaum inthronisiert, trommelt SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in seinem Wahlkampf für mehr Gerechtigkeit, Deutsche-Bank-Chef John Cryan spricht von „ungesundem Wettrüsten“ und selbst liberale Aktionärsvertreter fordern eine Obergrenze: Die Debatte um Managergehälter kocht wenige Monate vor der Bundestagswahl wieder hoch.

Zwar ist die Lohntüte von Profi-Fußballern durch immer höhere Erlöse aus TV-Verträgen zuweilen praller gefüllt als die von Firmenchefs, aber darüber regt sich kaum jemand auf, auch nicht in den von hoher Arbeitslosigkeit betroffenen Ruhrgebietsstädten Dortmund oder Gelsenkirchen. Eher kritisieren Fußballfans mangelnde Kampfbereitschaft oder die andere Seite der Medaille, die wachsende Kommerzialisierung ihres Volkssports.

Doch bei den Fußballprofis herrscht keine einhellige Meinung. Sandro Wagner, „Arbeitnehmer“ bei Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim, hatte in einem „Bild“-Interview gesagt: „Gemessen an dem, was man alles aufgibt, finde ich, dass auch die Spieler beim FC Bayern zu wenig verdienen.“ Wer Profifußballer werden wolle, müsse seine „komplette Jugend“ aufgeben.

Spaniens Nationalspieler Juan Mata (Manchester United) entgegnete im TV-Sender Salvados: „Profis leben in einer Blase fernab vom echten Leben. Mit Respekt vor dem Rest der Gesellschaft muss man eingestehen, dass wir im Vergleich lächerlich viel Geld verdienen“ – er selbst in England geschätzte elf Millionen Euro pro Jahr.

Die jüngste öffentliche Erregung verursachte der Fall von Ex-VW-Vorstandsmitglied Christine Hohmann-Dennhardt, die nach 13 Monaten im Amt zwölf Millionen Euro Abfindung bekam. Eigentlich kein Aufreger, denn diese Summe entspricht exakt den Benimmregeln, wie sie börsennotierte Unternehmen im Corporate-Governance-Kodex beschlossen hatten: Demnach soll die Abfindung für ein gekündigtes Vorstandsmitglied zwei Jahresgehälter nicht überschreiten.

Die Abfindung für die VW-Compliance-Chefin Hohmann-Dennhardt, die den Abgasskandal gründlich aufklären sollte, war rechtlich nicht zu beanstanden. Die Ex-Bundesverfassungsrichterin war zuvor bereits in vergleichbarer Mission bei der Daimler AG unterwegs gewesen.

Die SPD will nun die steuerliche Absetzbarkeit von Managergehältern als Betriebsausgaben für Firmen begrenzen. Auch die CDU plädiert für strengere Regeln, Finanzstaatssekretär Jens Spahn will aber lieber die Aktionäre entscheiden lassen. Denn auch die Union, traditionell bedacht auf wirtschaftsfreundliche Wähler, weiß: Das Thema zieht. Der Staat, der bisher kontrollierte, ob jemand – Stichwort Mindestlohn – zu wenig bekommt, kümmert sich nun auch um das andere Ende der Spirale.

Eine zentrale Frage lautet: Muss ein Vorstandschef sehr viel verdienen, weil er die Verantwortung für oft Zehntausende Mitarbeiter trägt? Kritiker haben dafür kaum Verständnis. „Wenn ein Vorstandsvorsitzender das 148-Fache eines Facharbeiters verdient, dann wird das nicht mehr als gerecht empfunden – so viel kann keine Arbeit wert sein“, sagte jüngst Ingrid Schmidt, Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts. Zweistellige Millionengehälter gefährdeten den gesellschaftlichen Zusammenhalt. In Zeiten, in denen Populisten bei Wahlen erstarken, bekommt die Debatte so zusätzlichen Zündstoff.

Relationen wie das 148-Fache sind aber die Ausnahme. Laut dem Anlegerschutzverein DSW verdienten Vorstände von Dax-Unternehmen 2015 im Schnitt das 50-Fache von durchschnittlichen Mitarbeitern. „Der Trend zeigt hier in die richtige Richtung der Mäßigung“, sagt Gunther Friedl, Professor an der TU München. Die Vorstände verdienen also viel mehr als normale Mitarbeiter, hängen diese aber nicht (noch) weiter ab.

Ökonomen des Vermögensverwalters Flossbach von Storch sehen aber, dass im Speziellen Vorstandschefs davonziehen. „Die Position des Firmenlenkers wird besonders vergütet“, sagt Analyst Philipp Immenkötter. Während das durchschnittliche Gehalt der Mitarbeiter von Dax-Konzernen zwischen 2006 und 2016 um 10,3 Prozent gestiegen sei, hätten die Bosse einen Sprung um gut 24 Prozent gemacht.

Im weltweiten Vergleich sind Dax-Vorstandschefs zumindest nicht unterbezahlt. Sie verdienten laut DSW 2015 mit 5,1 Millionen Euro im Schnitt mehr als die Firmenchefs im französischen Leitindex CAC 40 (4,7 Millionen), aber weniger als die Bosse im Schweizer SMI (6,8). Dort war zudem in einer Volksabstimmung 2013 die Initiative „1:12 – Für gerechte Löhne“ („Der höchste von einem Unternehmen bezahlte Lohn darf nicht höher sein als das Zwölffache des tiefsten vom gleichen Unternehmen bezahlten Lohnes“) deutlich gescheitert.

Zudem liegen Deutschland, Frankreich oder die Schweiz weit unter dem US-Maßstab. Laut „USA Today“ verdienen US-Bosse das 343-Fache des Durchschnitts ihrer Angestellten. 1980 war es nur das 42-Fache gewesen.

Firmen argumentieren, nur mit hohen Gehältern könnten sie gute Führungskräfte gewinnen. Deutsche-Bank-Chef Cryan kritisiert zwar das Hochschaukeln von Chef-Gehältern, meint aber auch, dass ein Vorstand der Deutschen Bank nicht dauerhaft auf Boni verzichten könne. Dann würde „kaum noch ein guter Manager zu uns kommen“.

Ingo Speich, Fondsmanager bei Union Investment, meint, der Verweis auf Wettbewerbsfähigkeit dürfe nicht dazu führen, „dass wir das ganze System nach oben verschieben“. Die DSW nennt eine fixe Zahl: Sie fordert zehn Millionen Euro im Jahr als Obergrenze. Entscheiden müssten aber die Aktionäre und kein Gesetz, sagt Präsident Ulrich Hocker.

Die SPD-Pläne seien eine Symboldebatte, sagt Vergütungsexperte Friedl: „Die Vorstandsbezüge der Dax-Konzerne machen nicht einmal ein Prozent der Gewinne aus.“ Auch er erkennt aber die sensible Schwelle in der Öffentlichkeit: „Wenn das Gehalt einen zweistelligen Millionenbetrag überschreitet, endet meist die Geduld.“

Wie lassen sich Vorstandsgehälter sonst noch begrenzen? Die EU hat jüngst die Mitspracherechte von Aktionären gestärkt. Das könnte den Druck erhöhen. In Deutschland, wo Dax-Konzerne ihre Aktionäre auf Hauptversammlungen über Vorstandsgehälter abstimmen lassen, haben Unternehmen oft auf Ohrfeigen reagiert.

Zuletzt genügte schon die öffentliche Debatte: VW hat nach der Kritik am Fall Hohmann-Dennhardt beschlossen, dass Vorstände künftig maximal 5,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen können. Der Vorstandschef soll maximal zehn Millionen bekommen – und das auch nur im Ausnahmefall.

Mit Material von dpa.