Premiere zum Fest

Bonn. Das Weihnachtsspezial 2017 mit Rainer Pause und Norbert Alich im Beueler Kleinkunsttheater ist alles, nur nicht besinnlich.

Harmonie, Ruhe, Besinnlichkeit? Wer darauf aus ist, ist – das wissen wir seit Jahr und Tag – bei Fritz Litzmann (Rainer Pause) und Hermann Schwaderlappen (Norbert Alich) an der falschen Adresse. Daran wird auch das Fest aller Feste in gut einem Monat nichts ändern. Zum Glück, möchte man sagen. Denn „Fritz und Hermann packen aus“ gehört im Pantheon zum Advent wie Spekulatius und Tannengrün. Was die Vereinsmatadoren des „1. FKKVB Heimatverein Rhenania n.V. 1983“ unter Weihnachtsstimmung verstehen, könnte von landläufigen Vorstellungen jedoch ein klein wenig abweichen.

Bevor wir, was das angeht, in eine nähere Untersuchung eintreten, beschert uns Herr Schwaderlappen noch eben mit dem Motto schlechthin zum Lutherjahr 2017: „Auch wenn ich evangelisch bin – es hat nicht alles einen Sinn.“ Wäre das also auch geklärt. Wobei Alich selbst natürlich „rheinisch-katholisch“ ist und sich deshalb auch die Freiheit nimmt, das weihnachtliche Liedgut kritisch zu hinterfragen.

Auch und vor allem dann, wenn es aus der Feder des seit Monaten landauf und landab gefeierten Reformators stammt: „Vom Himmel hoch, da komm ich her. Ich bring’ euch gute neue Mär.“ Alles nur erfunden, oder was? Ja, Herr Litzmann hat's schwer, in die passende Stimmung für die obligatorischen 37 Becher Glühwein auf dem Bonner Weihnachtsmarkt zu kommen.

Denn dieser Advent im Pantheon gehört der Renitenz, dem Aufbegehren und den Widerspenstigen – der Oma aus Alichs Weihnachtsgeschichte und den Katalanen, deren Wünsche weder an diesen noch zu anderen Festtagen in Erfüllung gehen dürften, die aber zumindest bei Fritz und Hermann zu ihrem Recht kommen. Der Rheinländer an sich zeigt dafür Verständnis, auch wenn er andere Mittel und Wege gefunden hat, um seine Autonomie zu wahren.

Wer also wissen will, warum der Maler Max Liebermann seinerzeit mit einem dunkelhaarigen Jesuskind nicht nur den Unmut der Kunstwelt auf sich gezogen hat, oder warum eine der 405 Aufnahmen von Léhars Operettenklassiker „Die lustige Witwe“ eine nette Geschenkidee ist, ist schon mal ganz richtig. Auch um die nun eröffnete Bar im Saal auszuprobieren. Zugegeben, 37 Becher Glühwein könnten dort schwierig werden. Aber Käsewürfel gehen immer.

