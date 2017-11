Bonn. Als Weihnachtsspezial feiern die Springmäuse in ihrem Endenicher Theater „Merry Christmaus“. Das Stück nimmt schnell an Fahrt auf.

Von Gunild Lohmann, 25.11.2017

Der Advent hat noch gar nicht angefangen, aber die Springmäuse können es wie 95 Prozent der übrigen Bonner wieder einmal nicht erwarten: „Merry Christmaus“ ist losgehüpft, frech und flink in eine neue Runde wochenlangen weihnachtlichen Wahnsinns. Zur Premiere der X-Mas-Impro-Comedy sind Sandra Sprünken, Ben Hartwig, Paul Hombach und Alexis Kara angetreten, und sie brauchen keine lange Aufwärmzeit. Zwar ist ihr Einzug als Weise aus dem Morgenland noch etwas angestrengt, aber nachdem Gold, Brei auch und Plörre überreicht worden sind, nimmt das Programm Fahrt auf. Die nicht immer inspirierten Zurufe aus dem Publikum verarbeitet das gut aufgelegte Ensemble gekonnt zu kleinen absurden Szenen deutscher Vorweihnachtsseligkeit, und das Lametta kann gar nicht so schnell gebügelt werden wie die Steuerberater in der ersten Reihe Hüftgold ansetzen.

Wir lernen, warum man vor dem Lebkuchenkauf tunlichst einen Deutsch-LK besucht haben sollte, erfahren aus zweiter Hand, warum Boris Becker im Pariser Disneyland ein Quietscheentchen wichtelt und liegen vor Lachen unter dem Gabentisch, wenn sich Alexis Kara beim Parfümkauf im Zweikanalton in perfektem Pseudo-Türkisch gegen eine Schnupperprobe am Hals von Sandra Sprünken zur Wehr setzt.

Den Höhepunkt des Abends liefert Paul Hombach an Flügel und Keyboard, wenn er das von den Zuschauern gewünschte Kindergartenlied „In der Weihnachtsbäckerei“ virtuos durchdekliniert: Warum nur ist noch niemandem aufgefallen, dass das eingängige Thema in Beethovens Fünfter ebenso verborgen ist wie in Bachs D-Dur-Toccata und in jeder Mozart-Arie? Ob Country, Reggae oder Rock, Hombach hat nicht nur immer die richtigen Töne, sondern auch die passenden Textvariationen und Stimmen parat, so dürfen am Ende auch die Knilche Wolfgang Niedecken, Udo Lindenberg und Herbert Grönemeyer zwischen Mehl und Milch ihre ganz persönliche Kleckerei veranstalten.

Auch die Achterbahn bleibt nicht ganz unbefleckt, wenn sich das Quartett in die Abgründe von Drama, Fantasy und Science Fiction stürzt. Ein wenig besinnlicher, weil nicht ganz so temporeich, schmachtet sich der Abend mit der springmausig umgedeuteten Kennenlerngeschichte von Zuschauerpaar Silke und Martin zum unausweichlichen Happy End. Der Advent kann kommen.

Termine noch bis zum 29. Dezember. Karteninfos im Internet unter springmaus-theater.de oder bei Bonnticket.