Katia Saalfrank coachte Familien bei RTL

Bonn. "Die stille Treppe" machte sie einst deutschlandweit bekannt: Katia Saalfrank kümmerte sich in der RTL-Doku "Die Super Nanny" um schwierige Kinder und coachte überforderte Eltern. Doch was macht die Diplom-Pädagogin eigentlich heute?

Schreiende Kinder, überforderte Eltern und am Ende eine vermeintlich heile Welt - sieben Jahre und 145 Folgen lang war Katia Saalfrank "Die Super Nanny". Stets begleitet von Fernsehkameras kümmerte sie sich bei RTL bis 2011 um verhaltensauffällige und schwierige Kinder und deren Eltern und zeigte Lösungen für die verschiedensten Konflikte auf. Für ihre Arbeit wurde sie 2007 sogar mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Bester TV Coach" ausgezeichnet.

Lob, aber auch Kritik

Ob Kinder mit ADHS, Probleme in der Patchwork-Familie oder notorische Schulverweigerer - die Fälle der "Super Nanny" waren meist Extremsituationen, die oft auch polarisierten. Bei all' dem Lob für ihre Arbeit erntete Saalfrank deshalb auch oft Kritik. So warf beispielsweise der Deutsche Kinderschutzbund den Machern vor, die Sendung suggeriere, komplexe Erziehungsprobleme in nur wenigen Tagen lösen zu können. Nach einer Folge verhängte die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) gar ein Bußgeld in Höhe von 30.000 Euro - wegen Verletzung der Menschenwürde. Im November 2011 wurde das Format schließlich eingestellt.

Und was macht Katia Saalfrank seit dem TV-Aus? Sie hilft tatsächlich auch weiterhin. Im Fokus ihrer Arbeit stehen jedoch nicht mehr Kinder und Familien. Vielmehr kümmert sie sich nun um Paare mit Beziehungsproblemen. Als Glücktrainerin arbeitet sie für das Online-Portal "My Better Life". Hier ist übrigens noch ein zweites RTL-Gesicht zu finden: Auch Peter Zwegat, der bei "Raus aus den Schulden" Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten hilft, ist als Berater bei dem Portal tätig.

