Beethoven-Woche in Bonn

30.01.2017 Bonn. Die Rosenkranz-Sonaten von Heinrich Ignaz Franz Bibers sowie sinfonische Streicherklänge waren im Rahmen der Beethoven-Woche im Kammermusiksaal zu hören.

Lange Nacht im Kammermusiksaal. Alte Musik vom Feinsten war am vergangenen Freitag in einer langen Nacht bei der diesjährigen Beethoven-Woche zu erleben. Daniel Sepec, Hille Perl, Lee Santana und Michael Behringer interpretierten eine der absoluten Perlen der Barockmusik, nämlich Heinrich Ignaz Franz Bibers sogenannte „Rosenkranz“- oder „Mysterien“-Sonaten. Der Zyklus um die Geschichte Mariens von der Verkündigung bis zur Krönung im Himmelreich ist bereits rein formal schon eine Grenzüberschreitung: Durch die zeitliche Länge, die den Rahmen eines regulären Konzertes sprengt, aber auch durch die Spielweise, die nötig ist.

Biber verwandte die Technik der Skordatur, was bedeutet, dass die Violine für jede Sonate neu und ungewohnt gestimmt wird. Eine Herausforderung für Instrument und Geiger – und leider auch ein Hemmschuh für viele Veranstalter, das Werk ins Programm aufzunehmen. Im einführenden Gespräch zwischen Beate Angelika Kraus und Daniel Sepec wurden diese Besonderheiten erläutert und auch vorgeführt.

Mit der Gambistin Hille Perl, dem Lautenisten Lee Santana und Cembalist und Organist Michael Behringer hatte Daniel Sepec sich bereits vor Jahren mit renommierten Alte-Musik-Spezialisten für dieses Projekt zusammengetan, mit denen er oft gemeinsam im Balthasar-Neumann-Ensemble spielt. Die Konstellation erwies sich auch an diesem Abend als ideal, da die starke Bass-Gruppe Sepec trug und ihm jede Freiheit für seinen virtuosen Part ließ. Sepec war die Liebe zu diesem Werk anzumerken.

Den Wechsel zwischen neun Violinen und den verschiedenen Stimmungen meisterte er mühelos. Problemlos gelang es den Musikern, das Publikum im ausverkauften Kammermusiksaal in seinen Bann zu ziehen, denn seitens des Publikums war es ein ungewohnt leiser Abend: kein Husten, kein Rascheln, kein Flüstern. Für die Faszination des Werks sprach auch, dass sogar nach der zweiten Pause, also zum abschließenden „Glorreichen Rosenkranz“, das Publikum fast noch vollzählig war. Eine gute Entscheidung, denn gerade die letzten fünf Sonaten des Werks strotzen vor virtuosen Tanzsätzen, dass man meinen könnte, Christus sei bei seiner Himmelfahrt in den Himmel getänzelt. Biber hat den 15 Sonaten eine Passacaglia hinzugefügt, die den Titel „Der Schutzengel“ trägt und vom Geiger solistisch zu spielen ist. Hierzu wurde der Kammermusiksaal vollständig abgedunkelt.

Musiker der Kronberg-Academy mit Tabea Zimmermann. Durch die Dunkelheit zum Licht, dieser auf Seneca zurückzuführende Ausspruch wird gerne als dramaturgische Blaupause verwendet: am Ende steht immer Erlösung, Rettung, Freiheit. Beim Konzert der Absolventen der Kronberg-Academy im Rahmen der Beethoven-Woche im Kammermusiksaal war es indes anders herum, dort wurde man in drei Akten durch das Licht in die Dunkelheit geleitet, und zwar nicht nur im sprichwörtlichen Sinne. Erster Akt: das Es-Dur Oktett von Felix Mendelssohn Bartholdy. Ein Werk des jugendlichen Felix, voller Elan und Aufbruchstimmung. Die Saalbeleuchtung war etwas heller und strahlender als üblich.

Der ausgedehnte erste Satz findet scheinbar kein Ende, man mochte aber auch keins finden, so voller positiver Begeisterung, jugendlichem Überschwang und positivem Hochgefühl erklang dieses Stück. Gleiches im gleichermaßen exaltierten wie spitzbübischen Scherzo und dem brillanten, kompositorisch hochkomplexen Finale. Nur der langsame Satz zeichnete sich durch einen getrageneren Duktus aus. Das kam in der glutvollen Interpretation der sieben Absolventen der Kronberg-Academy bestens zum Tragen, die alle Werke des Abends mit der mitten unter ihnen sitzenden Bratscherin Tabea Zimmermann erarbeitet hatten.

Zweiter Akt: Verklärte Nacht von Arnold Schönberg, nun bei deutlich dunklerer, fast „konventioneller“, Beleuchtung im Kammermusiksaal. Nun im Sextett machten sich die Kronberg-Absolventen und Zimmermann auf einen spannenden Weg durch das komplexe Dickicht dieser Partitur. Hochartifiziell, dramaturgisch aufgeladen, und dennoch mit einem luziden Blick auf die verzweigten Strukturen dieser Musik spielte man das Werk unter Hochspannung. Ein gut halbstündiger großer Wurf.

Dritter Akt: die Metamorphosen von Richard Strauß, nun bei fast komplett ausgeschalteter Saalbeleuchtung. Das Trauma des kriegszerstörten München spiegelt sich in diesem Werk voller Hoffnungslosigkeit, aus dem aber auch der innige Wunsch nach Licht und Errettung spricht. Nun als Streichseptett mit Kontrabass auf der Bühn, lieferten die Kronberger Studenten eine absolut packende Version dieses faszinierenden Werkes: Spannung von der ersten bis zur letzten Note, ein außergewöhnlicher, unter die Haut gehender Abschluss dieses denkwürdigen Abends. ⋌ (Verena Düren und Guido Krawinkel)