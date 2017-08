Branchentreffen in der Lanxess-Arena

BONN. Mehr als 300 Youtuber und rund 15000 Fans treffen sich bei den Videodays in Köln. Schauplatz ist seit 2013 die Lanxess Arena.

Bei diesem Thema geht es um Millionen. Millionen Aufrufe und Millionen Abonnenten. Das sind die Zahlen, an denen sich Youtuber messen lassen. In dieser Größenordnung werden begehrte Videos von kapitalen Fangemeinden geklickt. Aber auch kleinere Zahlenwerke können beeindrucken. S

o trafen sich 2010 in Köln im Rahmen der Gamescom rund 400 Videomacher zum zwanglosen Gedankenaustausch. Es war die Geburtsstunde der Videodays, die zum jährlichen Treff der wachsenden Branche avancieren sollten. Im Folgejahr zählte man 2000 Teilnehmer, 2012 waren es 4000, dann 10.000 und schließlich 15.000 im Jahr 2014. Und 2015 kam Berlin als zusätzlich Austragungsort hinzu.

In Köln fungiert die Lanxess Arena seit 2013 als kongenialer Schauplatz, zumal die überwiegende Mehrheit der Besucher als Fans anreist. Was wiederum an den Machern liegt, denn die aktiven Youtuber, die regelmäßig Musik- oder Comedy-Filme in die Kanäle einspeisen, sind mittlerweile richtige Superstars.

Es hat sich einiges getan in der Szene. In den Anfängen mischte das Kölner Netzwerk-Unternehmen Mediakraft noch mächtig mit. Deren Mitbegründer und Geschäftsführer Christoph Krachten führte die Feder bei den Videodays. Im August 2014 flanierte er mit Megafon durch den Künstler- und Pressebereich. Und beschwor die Zukunft: „Es zeichnet sich ein radikaler Medienwandel ab“, rief er durch sein Sprachrohr. „Merken Sie sich diesen Tag!“

Krachten sollte zumindest in Teilen Recht behalten: Die Branche boomt weiter – auch wenn sie das traditionelle Fernsehen noch nicht abgelöst oder überflüssig gemacht hat. Die Videodays werden in diesem Jahr am 24. und 25. August erstmals von Divimove ausgerichtet. Das Online-Video-Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben allerdings mit dem Team des Gründervaters Christoph Krachten zusammen. Langfristig plane man „eine Weiterentwicklung des Live-Events in Deutschland und die Expansion in weitere Länder in Europa“.

In der kommenden Woche werden erneut 15.000 Fans erwartet. Mehr als 300 Youtuber haben sich angekündigt, darunter Stars wie die 21-jährige Melina Sophie aus Minden, die gerade nach Köln umgezogen ist und mit 1,7 Millionen Abonnenten sowie 230 Millionen Aufrufen in der ersten Liga des Gewerbes spielt.

Am Donnerstag (24. August) laufen interaktive Bühnenshows etwa mit Mike Singer, Lukas Rieger, dem Duo Bars and Melody aus Großbritannien und einigen Überraschungsgästen. Bei einer Preisverleihung werden herausragende Künstler in Kategorien wie Musik, Gaming und Lifestyle ausgezeichnet. Geadelt werden auch jene „Kanalarbeiter“, die mit ihren Filmen die magische Marke von einer Million Abonnenten geknackt haben.

Auf dem Plan stehen mit der Aktion „Creators for Change“ einige Aktivitäten gegen Fremdenfeindlichkeit und Extremismus. Am Freitag gibt es die Stars zum Anfassen bei organisierten Treffs mit den Fans. Im Außenbereich der Arena können sich Nachwuchskünstler auf einer eigenen Bühne ausprobieren.

Bonn ist erneut aktiv vertreten. Die Telekom zeigt die Videodays live und kostenfrei im Livestream und in innovativer 360-Grad-Technik.

Info: www.videodays.eu; www.magenta-musik-360.de