Videokunst in der ganzen Stadt

Von t.k., 09.02.2017

Die Videonale.16 findet vom 17. Februar bis 2. April unter dem Thema „Perform!“ statt . Wie schon in den Vorjahren besteht sie aus einer mehrwöchigen Ausstellung und einem umfangreichen Festivalprogramm im Kunstmuseum Bonn sowie dem Videonale-Parcours in der Stadt.

16. Februar: 20 Uhr, Eröffnung im Kunstmuseum Bonn, Verleihung des Videonale-Preises der fluentum Collection. Performance von Lisa Domin. 17. Februar: 11.30-12.30 Uhr, Vortrag „Von der Kunst Bewegtbildarbeiten zu dokumentieren“ (Stephanie Sarah Lauke). 12.30-14 Uhr, Panel: „Performance as action – Hervorbringung von Geschlecht in Performances“ (Marie-Luise Angerer). 14.30-15.30 Uhr, Künstlerführungen. 15.30-16 Uhr, Skype-Vortrag „Performance, digitale Technologie und zeitgenössische Kunst“ (Claire Bishop). 16-17.30 Uhr, Panel: „The artist is (not) present – Live-Performances und ihre Repräsentation in der Medienkunst“ (André Eiermann). 20 Uhr: In der Gesellschaft für Kunst und Gestaltung, Eröffnung des Videonale-Parcours, Performances. Im Anschluss: Videonale-Party in der Fabrik45. 18. Februar: 11.30-12.30 Uhr, Gespräch „Entlang der Verwertungskette bewegter Bilder“. 12.30-14 Uhr, Panel „Performativität der digitalen Medien – über Aktion und Partizipation im Überall“. 15-16 Uhr, Juryführungen. 16-17 Uhr, Panel: „High Performing Times – Performances als, über und mit Arbeit“. 17-18.30 Uhr, Screening und Diskussion: „Concrete Park“. 20-22 Uhr, Performancenacht in der Fabrik45. 19. Februar: 12 Uhr, „Retrospektive: Adrian Paci“ im Forum der Bundeskunsthalle. 11. März: 15 Uhr, Finissage des Videonale-Parcours. 2. April: 12 Uhr, Videonale-Finissage.14-15 Uhr, „Screening: Performing the City“. Alle Veranstaltungsorte Kunstmuseum Bonn, wenn nicht anders angegeben.

Ausstellung: Kunstmuseum Bonn, 16. Februar bis 2. April. Di-So 11-18, Mi 11-21 Uhr. Videonale-Parcours (18. Februar bis 12. März): Teilnehmende Institutionen sind Künstlerforum, Gesellschaft für Kunst und Gestaltung, Dialograum an St. Helena, S.Y.L.A.NTENHEIM, Schaumburg, Fabrik45. Informationen über Programme, Führungen, Stadtspaziergänge und Veranstaltungen: v16,videonale.org. Die Videonale-App ist ab sofort im Appstore von Apple verfügbar.