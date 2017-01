Filmkritik: "Jackie" mit Natalie Portman

25.01.2017 Für "Jackie" ist Natalie Portman für den Oscar als beste Darstellerin nominiert worden. Am Donnerstag läuft der beeindruckende Film an.

Sie hat in wenigen Sekunden alles verloren und doch noch eine letzte große Chance: aus den Scherben ihres Lebens ein unvergessliches Bild zu formen. Unmittelbar nach den tödlichen Schüssen auf Präsident John F. Kennedy am 22. November 1963 in Dallas wird seine Frau Jackie zur Hüterin des Nachruhms.

Sie beginnt damit, ihr blutbespritztes Kostüm eben nicht gleich auszuziehen. Die Welt soll sehen, was geschehen ist. Und während der buchstäblich über Nacht ins Weiße Haus katapultierte Lyndon B. Johnson die schöne Witwe gern rasch aus dem Rampenlicht verschwinden sähe, besteht die auf einer pompösen Beerdigungsprozession.

Ein reiterloses Pferd, schottische Dudelsackpfeifer und der lange Marsch der mehr als 100 Staatsgäste zum Heldenfriedhof Arlington. Maßstab und Vorbild ist Abraham Lincolns Beisetzung, womit Jackie klarmacht, wo sie ihren Gatten historisch einreiht: ganz oben.

Der chilenische Regisseur Pablo Larraín („Neruda“) fokussiert seinen Film „Jackie“ auf wenige Tage nach dem Attentat, das die Titelfigur in einem Interview mit einem namenlosen Journalisten (Billy Crudup) reflektiert.

Zudem isoliert Larraín die Heldin, indem er den politischen Hintergrund dimmt, das Personal bewusst knapp hält und den ermordeten Präsidenten nur kurz als Rückblendengeist auftreten lässt. Spätestens jetzt muss man von der Oscar-nominierten Natalie Portman sprechen, die Jackie ebenso präzise wie faszinierend verkörpert: hier die gellende Fassungslosigkeit einer Frau, die gerade noch den zerschossenen Kopf ihres Mannes im Schoß barg, dort der kalte Kontrollwille, mit dem sie dem männlichen Machtapparat Washingtons samt ihrem Schwager Bobby (Peter Saarsgard) Paroli bietet. Und die straff über markante Wangenknochen gespannte Haut verrät, welche Energie es braucht, diese makellose Fassade zu bewahren.

Gerade in Stephane Fontaines Großaufnahmen wirkt Jackie wie eine Eisprinzessin – hart und zerbrechlich. Die Titelheldin dieses Films weiß, dass man Geschichte im 20. Jahrhundert weniger schreibt als inszeniert. Zuerst hat sie (wie auch in historischen Aufnahmen zu sehen) das Weiße Haus mit Kunst und Antiquitäten möbliert sowie dank Konzerten von Pablo Casals und anderen Stars zum Kulturtempel geadelt. Nun wird sie Regisseurin einer überwältigenden Zeremonie – mit ihr und den beiden Kindern in den tragischen Hauptrollen. Eine Frau voller Widersprüche. Im Interview offenbart sie ihren innersten Horror und sagt sogleich: „Sie glauben doch nicht, dass Sie davon auch nur eine Zeile drucken können.“ Sie bekennt, unter den Affären ihres Mannes gelitten zu haben und mit dessen Familie zu fremdeln, sie fühlt sich plötzlich heimatlos. Denn obwohl das Weiße Haus in den gespenstischen Kamerafahrten keineswegs anheimelnd wirkt, war es für sie und ihren Mann wohl jenes Märchenschloss Camelot, das nur für einen magischen Moment existierte.

Dieses Idyll zerschellt in den atemberaubend-schockierenden, seltsam unwirklichen Attentatsszenen. Doch Jackie ist auch gegenüber dem grimmigen Pfarrer (John Hurt) vor allem Überlebenskünstlerin, die der kristallscharfe Film weder verklärt noch denunziert. Kein herzerwärmendes Heldenkino also, sondern ein irritierend schillerndes Psychogramm. Aber man versteht am Ende genau, warum Jacqueline Kennedy ihre Vertreibung aus Camelot zu einem Triumphzug in Schwarz gemacht hat. (Hartmut Wilmes)