Kinokritik: "Paris kann warten"

Eleanor Coppolas geglücktes Spielfilmdebüt mit 80: „Paris kann warten“ findet den richtigen Rhythmus für eine Liebesgeschichte.

Von Martin Schwickert, 12.07.2017

Im zarten Alter von 80 Jahren tritt Eleanor Coppola aus dem kreativen Schatten der Familie heraus und macht sich an ihr eigenes Spielfilmdebüt. Bisher hatte die Ehefrau von Francis Ford und Mutter von Sofia Coppola zwei Dokumentarfilme über die Werke ihres Mannes und die Dreharbeiten zu „Apokalypse Now“ vorgelegt. Und zu Beginn von „Paris kann warten“ sieht es so aus, als würde sie auch hier aus der Insiderperspektive heraus hinter die Kulissen des Filmgeschäfts blicken.

Anne (Diane Lane) reist mit ihrem Mann Michael (Alec Baldwin) – einem vielbeschäftigten Hollywoodproduzenten – zu den Filmfestspielen nach Cannes und freut sich danach auf ein paar Tage eheliche Qualitätszeit in Paris. Michael muss nur noch einmal schnell mit dem Privatjet zu Dreharbeiten nach Budapest. Wegen einer Ohrentzündung fliegt Anne nicht mit, sondern will mit dem Zug direkt nach Paris fahren. Da bietet Michaels langjähriger, französischer Geschäftsfreund Jacques (Arnaud Viard) an, Anne in seinem alten Peugeot Cabrio mit in die Hauptstadt zu nehmen.

Natürlich nimmt Jacques nicht die Autobahn, sondern fährt gemütlich über verschlungene Landstraßen durch die wunderschöne Provence. Letztlich dauert die Reise drei Tage, in denen Anne Landschaft und Sehenswürdigkeiten vorgeführt werden und natürlich auch an zahlreichen, guten Restaurants Station gemacht wird.

Wie sich das für einen Franzosen in einem amerikanischen Film gehört, ist Jacques nicht nur ein versierter Gourmet, sondern auch ein echter Charmeur, der Anne mit Komplimenten, Delikatessen und kiloweise „Savoir-vivre“ zu umgarnen versteht. Dass er für die Begleichung der Restaurant- und Hotelkosten die Kreditkarte seiner Begleiterin benutzt, lässt den Verdacht aufkommen, dass der Kavalier nicht nur in amouröser Hinsicht ein echter Schlingel ist. Und so tuckert der Film im gemächlichen Tempo durch den französischen Süden und entschleunigt in leicht knisternden Gesprächen über Gott, das Essen und die Welt das gehetzte Leben der amerikanischen Produzentengattin.

Das ist in seiner beherzten Belanglosigkeit hübsch anzusehen, weil Eleanore Coppola die notwendige Ruhe für die Zwischentöne im altersgerechten Geturtel ihrer Figuren findet. In Zeiten, in denen Liebesanbahnungen zumeist nach wenigen Kinominuten abgeschlossen sind, beharrt dieser Film auf der altmodischen Kunst geschmeidigen Flirtens und allmählicher Verführung, von der auch jüngere Semester noch etwas lernen könnten.