Diese Ereignisse bleiben in Erinnerung

So haben sich die "Game of Thrones"-Charaktere verändert

"Game of Thrones" ist so gut wie Geschichte: Das preisgekrönte Fantasy-Epos geht mit Folge 73 in der Nacht zu Montag in TV-Rente. Unsere Bildergalerie zeigt, wie sich die Charaktere im Serienverlauf äußerlich verändert haben.