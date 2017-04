Eckhaus-Latta überrascht mit Kampagne

Bonn. Mit einer äußerst freizügigen Werbekampagne macht derzeit das US-Modelabel Eckhaus-Latta von sich reden. Die Kampagnenbilder zeigen Paare beim echten Sex.

"Sex sells" - mit diesem Motto wurde schon so manche Werbe- und Marketing-Kampagne erfolgreich gestartet. Ein bisher eher unbekannteres Modelabel aus den USA treibt es diesbezüglich gerade jedoch auf die Spitze. In der neuesten Kampagne von Eckhaus-Latta werden junge Leute unverblümt beim Sex gezeigt.

Eckhaus Latta SS17 Photography by Heji Shin View the campaign at eckhauslatta.com Photography @hejishin Art Direction @ericwrennoffice Styling #AvenaGallagher Casting @samuelmuglia Production @frankseidlitz Ein von @eckhaus_latta geteilter Beitrag am 31. Mär 2017 um 8:56 Uhr

Allen Paaren ist eines gemein: Sie tragen bei den Sexszenen im Bett alle Kleidung von den Designern Mike Eckhaus und Zoe Latta. Laut des Modelabels seien die Szenen nicht gestellt, sondern würden tatsächlich authentische Pärchen zeigen. Dafür hatten die Macher im Web nach Paaren gesucht, die sich beim Sex fotografieren lassen - zunächst jedoch ohne Erfolg. Wie die beiden Designer in einem Interview mit "W Magazin" sagten, habe sich zunächst niemand gemeldet. So habe es schließlich rund sechs Monate gedauert, die Kampagne vorzubereiten.

Am Ende sind Bilder herausgekommen, die ehrlicher kaum sein könnten. Es sei ihnen wichtig gewesen, den Sex ohne Tabu und als etwas Natürliches zu zeigen, so die Designer in dem Interview.

Auch, um sich wohl den Vorwurf der Pornografie zu entziehen, wurden die Geschlechtsteile auf den Bildern jedoch gepixelt. Eines ist den Machen mit dieser Kampagne auf jeden Fall gelungen: Künftig kennen viel mehr Menschen weltweit das Modelabel.