Oscar-Vorschau

Los Angeles. Der großer Favorit der diesjährigen Oscarverleihung ist "La La Land". Dennoch haben auch andere Filme realistische Chancen auf den begehrten Filmpreis, welche Filme den Oscar gewinnen werden? Hier der Versuch einer Vorhersage!

Von Hartmut Wilmes, 24.02.2017

Vielleicht endet ja alles so wie 1998. Da räumte der 14-fach nominierte Katastrophenfilm „Titanic“ stolze elf Oscars ab. Schafft „La La Land“ das am Montag bei gleicher Ausgangslage auch? Oder ergeht es Regisseur Damian Chazelle wie den Coen-Brüdern, die 2011 bei zehn Chancen keine einzige Trophäe für „True Grit“ bekamen?

Immerhin ist in einem starken Jahrgang politisch relevante Konkurrenz am Start: die Außenseiterdramen „Moonlight“ oder „Fences“, wobei letzteres das böse Erwachen eines Farbigen aus dem amerikanischen Traum beschwört. Daneben „Jackie“ als brillantes Porträt der Witwe von JFK sowie Mel Gibsons Kriegsgemetzel „Hacksaw Ridge“. So könnte es in den Hauptkategorien ausgehen:

Bester Film

Hier wird „La La Land“ einen traumtänzerischen Sieg über alles Leid der Welt in den Konkurrenzwerken feiern. Und während der Film auch in Nebenkategorien üppig absahnen dürfte, müssen die Hauptdarsteller Emma Stone und Ryan Gosling wohl auf Oscars Gunst verzichten.

Beste Regie

Also gut, das ist ein Außenseiter-Tipp: Denis Villeneuve, auf dessen „Blade Runner 2049“ die ganze Filmwelt wartet, siegt schon diesmal mit seinem brillant inszenierten Science-fiction-Gleichnis „Arrival“, das die Klischees der Alien-Filme kühn hinter sich lässt. Und wohl auch die Mitbewerber Damien Chazelle und Mel Gibson sowie Barry Jenkins („Moonlight“).

Beste Hauptdarstellerin

Vielleicht die spannendste Kategorie der Oscar-Nacht, denn zwei brillante Schauspielerinnen liefern sich ein Kopf-an-Kopf_Rennen. Isabelle Huppert beherrscht Paul Verhoevens Psychothriller „Elle“ von der ersten bis zur letzten Sekunde. Doch die Academy wird letztlich dem französischen Film das Nachsehen gegenüber „Jackie“ geben. Zumal Natalie Portman als ebenso erschütterte wie bitter entschlossene Präsidentenwitwe grandios ist.

Bester Hauptdarsteller

Klar, Denzel Washington hätte den Sieg als aufmüpfiger Müllmann in „Fences“ ebenso verdient wie Andrew Garfield für den blutigen Leidensweg in „Hacksaw Ridge“. Die traurigste Geschichte aber erzählt Casey Affleck in „Manchester by the Sea“. Er zeigt ohne jedes Pathos, dass manche Dinge im Leben nie mehr gutzumachen sind.

Beste Nebendarstellerin

In dieser Sparte kann es eigentlich kein Fehlurteil geben, denn Michelle Williams („Manchester...“), Naomie Harris („Moonlight“), Nicole Kidman („Lion“) und Octavia Spencer („Hidden Figures“) brillieren allesamt. Sie haben nur Pech, dass Viola Davis in „Fences“ sogar noch ihren Filmgatten Denzel Washington übertrifft.

Bester Nebendarsteller

Ist das wirklich eine Nebenrolle? Jeff Bridges drückt dem modernen Western „Hell or High Water“ mit bärbeißiger Lässigkeit seinen Stempel auf. Doch zwei Rivalen werden dem schon einmal siegreichen Veteranen (2009 für „Crazy Heart“) gefährlich: Mahershala Ali („Moonlight“) und Dev Patel. Letzterer dürfte dann auch mit einem Sieg die Ehre des indisch-australischen Adoptionsmelodrams „Lion“ retten, das sechsfach nominiert ist.

Bestes Originaldrehbuch

Auch hier hat „Manchester by the Sea“ reelle Chancen, denn diese Familientragödie ist von Kenneth Loner ebenso kraftvoll wie sensibel geschrieben und bei aller Traurigkeit nicht ohne Hoffnungsschimmer. Könnte aber nicht ganz reichen gegen „Hell or High Water“. Taylor Sheridan gelang hier ein zeitgenössischer Western, in dem schuldengeplagte Farmer zu Bankräubern werden.

Beste Fotografie

Mag sein, dass man sich hier noch einmal ehrfürchtig vor Hollywood-Altmeister Martin Scorsese verneigt. Denn die Bildgewalt ist wohl der größte Trumpf seiner ansonsten komplett übergangenen Reise ins Japan des 17. Jahrhunderts. Und für „Silence“-Kameramann Rodrigo Pietro wäre es alles andere als ein Mitleids-Oscar.

Fremdsprachiger Film

Die für Deutschland spannendste Frage stellt sich zum Schluss: Krönt Maren Ades Tragikomödie „Toni Erdmann“ ihren Siegeszug mit dem Goldkerlchen? Sehr gut möglich! Der dänische Beitrag „Unter dem Sand“ ist zwar nicht zu unterschätzen, und Asghar Farhadis „The Salesman“ erzählt ein spannendes Eskalationsdrama aus dem heutigen Teheran. Der iranische Regisseur drehte allerdings schon intensivere Filme, so dass es für das querköpfige deutsche Werk reichen könnte.